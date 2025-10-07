Žinia apie menininko mirtį buvo paskelbta socialiniame tinkle „Facebook“ esančiame puslapyje „Kabelių emuziejus“.
Mirė garsus Lietuvos menininkas
„Šiandien į amžinybės sodus iškeliavo mūsų Kastytis...
Dailininkas Kastytis Leonas Skromanas gimė 1943 m. rugpjūčio 12 d. Kaune. 1960 m. baigė Kauno vidurinę dailės mokyklą.
Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinį dailės institutą, jį baigė 1966 m., įgijo grafiko-knygų iliustratoriaus specialybę.
Nuo 1961 m. dirbo „Vagos“, „Minties“, „Mokslo“ bei kitose leidyklose.
Iš viso apipavidalino bei iliustravo daugiau nei 500 knygų.
1971 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu.
Atliko interjero darbus restorane „Senieji rūsiai“ Kaune.
1980 m. tapybos darbais papuošė „Stumbro“ restoraną Panevėžyje.
„Gintaro“ restoranui Vilniuje nutapė apie 220 kv. m. drobės.
„Vilniaus“ ir „Trakų“ valgyklai nutapė 16 paveikslų ciklą su Lietuvos pilių atvaizdais.
Jo darbai puošė „Kauko“ kavinę Kaune bei Nemuno žirgyną. Už kūrybinį darbą buvo apdovanotas Lietuvos ir tarptautiniais diplomais.
Dailininkas daug keliavo ir patyrė daugybę nuotykių.
Merkė meškeres Sibiro, Baškirijos, Kamčiatkos upėse, Baikalo ežere.
Keliavo Kirgizijos smėlynais.
Aplankė Kolos pusiasalį.
Likimas lėmė gyventi Sibiro taigoje ir Archangelsko srityje.
Maždaug prieš trisdešimt metų apsigyveno Dzūkijos miškuose, Grybaulios kaime“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!