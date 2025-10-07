Garsios dainininkės šeimoje – skaudi netektis: mirė sūnus

Apie Ike’o jaunesniojo mirtį pranešė T. Turner dukterėčia Jacqueline Bullock. Pasak jos, jis mirė šeštadienį ligoninėje Los Andžele, po ilgametės kovos su širdies ligomis. Anot artimųjų, vyras neseniai buvo patyręs insultą, o pastaraisiais metais kovojo ir su inkstų nepakankamumu. Jis iškeliavo praėjus vos dienai po savo gimtadienio, rašo portlas „Metro“.
„Su dideliu liūdesiu pranešame apie mano pusbrolio, Ike’o Turnerio jaunesniojo, mirtį. Man jis buvo daugiau nei pusbrolis – užaugome kartu, tarsi broliai“, – sakoma Bullock pranešime.
Augo su Tina Turner
Ike’as Turneris jaunesnysis gimė 1958 m. Ike’ui Turneriui vyresniajam ir Lorraine Taylor. Kai jo tėvas 1962 m. vedė Tiną Turner, dainininkė įsivaikino jį ir jo brolį Michaelą.
„Tina mane augino nuo dvejų metų. Ji – vienintelė mama, kurią kada nors pažinojau“, – yra sakęs Ike’as jaunesnysis „Mail on Sunday“ interviu.
Nors gimė garsioje muzikantų šeimoje, Ike’as jaunesnysis ilgą laiką vengė viešumos. Po tėvų skyrybų 1978 m. jis kurį laiką dirbo garso inžinieriumi Tinai, tačiau vėliau pasuko į muzikos prodiusavimą ir kūrybą su kitais atlikėjais.
2006 m. Ike’as jaunesnysis prisidėjo prie tėvo Ike’o Turnerio albumo „Risin’ With the Blues“ – šis darbas pelnė „Grammy“ apdovanojimą. Jis taip pat grojo su grupe „Love Thang Band“, kurioje pasirodydavo kartu su dainininke „Sweet Randi Love“ ir muzikantu Jacku Spade’u.
„Stengiuosi tik vieno – elgtis teisingai su savo pavarde. Einu į sceną ir darau viską, ką galiu geriausiai“, – sakė jis viename interviu.
Santykiai su garsiais tėvais
T. Turner mirė 2023 m. savo namuose prie Ciuricho, po ilgos ligos. Jos buvęs vyras mirė dar 2007 m. nuo narkotikų perdozavimo.
2018 m. duotame interviu Ike’as jaunesnysis prisipažino, kad su įmote nebendravo jau daugelį metų: „Nežinau, kada paskutinį kartą kalbėjau su mama – turbūt apie 2000-uosius. Ji gyvena savo gyvenimą Europoje, su nauju vyru, ir nebenori grįžti prie praeities.“
Paklaustas apie tėvų audringus santykius, Ike’as jaunesnysis teigė, kad spauda dažnai perdėdavo: „Manau, jų problema buvo jų pačių charakteriai – mano tėvas iš nieko nesitaikstė, o mama taip pat turėjo stiprų balsą.“
Vaikystėje jis atrado meilę muzikai: „Pirmasis mano instrumentas buvo būgnai, bet mama vis prašydavo juos išrinkti, tad perėjau prie pianino. Dabar groju gitara, bosu, pianinu – viskuo, išskyrus pučiamuosius.“
