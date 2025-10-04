Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

40-metį tėtį mirtis ištiko skrydžio metu: šeima skubiai perspėja kitus

2025-10-04 18:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 18:00

40-metis Chrisas Neillas kelionės į Bulgariją metu netikėtai sunegalavo lėktuve ir mirė, palikdamas du sūnus – 20-metį Reece'ą ir 9-metį Archie.

Netektis, lėktuvas (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

40-metis Chrisas Neillas kelionės į Bulgariją metu netikėtai sunegalavo lėktuve ir mirė, palikdamas du sūnus – 20-metį Reece’ą ir 9-metį Archie.

Šeima dabar dalijasi skaudžia patirtimi ir įspėjimu visiems keliautojams: visuomet patikrinti kelionės draudimą.

Tragedija skrydžio metu

Chrisas skrido iš Liverpulio Džono Lennono oro uosto į Burgasą 2024 m. rugsėjo 16-ąją kartu su savo sūnumis, rašoma express.co.uk.

Jam staiga pasijutus blogai, pilotas atliko skubų avarinį nusileidimą Kelne, Vokietijoje. Manoma, kad Chrisui sustojo širdis vos išlipus iš lėktuvo.

Budėjusi paramedikė Rachel-Victoria Leyland bandė gelbėti jo gyvybę, tačiau pastangos buvo nesėkmingos.

Po tragedijos šeima palaikė ryšį su Rachel-Victoria Leyland, kuri dirba Lankašyro ir Morecambe apylinkėse. Mal, Chriso tėvas, sakė: „Tapome gerais draugais su paramedike, kuri bandė išgelbėti Chris gyvenimą.“

Ji taip pat dalyvavo jo laidotuvėse Runcorne.

Surinkta daug lėšų

Po Chriso mirties, jo tėvai įkūrė „GoFundMe“ lėšų rinkimo fondą, kad surinktų reikiamą sumą repatriacijai į Jungtinę Karalystę.

Buvo surinkta beveik 27 800 eurų (24 000 svarų), iš kurių 17 400 eurų (15 000 svarų) panaudota repatriacijai, o likusi suma perkelta į atskirą fondą sūnums Reece’ui ir Archie.

Mal pats vyko į Vokietiją pasirūpinti vaikų saugiu pargabenimu, o vėliau liko Kelne tvarkyti formalumus su koroneriu.

Svarbi pamoka: draudimas kelionėje

Mal, 69-erių vyras, pats sergantis nepagydoma vėžio forma, perspėja:

„Visada patikrinkite draudimą kelionėje. Chris manė, kad turi draudimą, užsakytą per savo banką, tačiau sąskaita buvo pakeista, o draudimas nebegaliojo. Jei neturite draudimo, nerizikuokite manydami, kad jo nereikės.“

Praėjusią savaitę Reece’as, jo mergina ir draugų grupė užkopė į Snowdoną vyro atminimui.

Mal prisiminė savo sūnaus charakterį:

„Jis buvo linksmas, gyvybingas, visada pasiruošęs padėti kitiems. Buvo 193 cm ūgio sportininkas, gyveno dėl savo vaikų. Visi jį labai mėgo.“

