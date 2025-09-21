„100 proc. Jėzus“: po britų fiasko pasaulio čempionate – kalbos apie draudimą Azu dėvėti mėgstamą galvos raištį

Atrankos pradžia britams nieko blogo nežadėjo, tačiau viską pakeitė finišo tiesioji. Ten Eugene Amo-Dadzie per anksti pasileido į priekį ir komandos draugas Jona Efoloko nespėjo jo laiku „pagauti“ ir perduoti lazdelės. Britai finišo taip ir nepasiekė.
Sirgaliai po atrankos taip pat pastebėjo, kad britų sprinteris Jeremiah Azu stadione pasirodė be savo mėgstamo galvos raiščio, ant kurio būna parašyta „100 proc. Jėzus“. Imta spėlioti, kad tai neva ir prisidėjo prie britų nesėkmės.
J. Azu prieš tai individualioje rungtyje bėgo su minėtu galvos raiščiu, o tai užkliuvo pasaulio lengvosios atletikos federacijai. Ji draudžia sportininkams varžybų metu skleisti politines arba religines žinutes.
„Mes žinome situaciją su Azu galvos raiščiu. Žinome, kad jis gali startuoti ir estafetėje, tad prieš ją priminsime britų komandai varžybų reglamentą ir tai, kokios pasekmės jų gali laukti“, – skelbta pasaulio lengvosios atletikos federacijos pranešime.
J. Azu įspėjimą išgirdo ir mėgstamą galvos raištį nusiėmė.
