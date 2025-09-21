Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Stipri liūtis Tokijuje: disko metimo sektoriuje – pavojingas Gudžiaus incidentas

2025-09-21 16:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 16:34

Tokijuje (Japonija) vykstančio pasaulio lengvosios atletikos čempionato paskutinę dieną sujaukė liūtis.

Andrius Gudžius | „Stop“ kadras

Tokijuje (Japonija) vykstančio pasaulio lengvosios atletikos čempionato paskutinę dieną sujaukė liūtis.

REKLAMA
0

Disko metimo sektorius tapo toks slidus, kad varžybas teko stabdyti ilgiau nei valandai. Dėl šios priežasties disko metimo rungtis atsidūrė paskutinė pasaulio čempionato programoje.

Slidų sektorių išbandyti norėjęs Andrius Gudžius nukentėjo rimčiausiai iš visų finalo dalyvių. Lietuvis skaudžiai krito ir susižeidė koją. Po kelių minučių teisėjai pranešė, kad disko metimo varžybos artimiausiu metu pratęstos nebus, tad A. Gudžius turėjo laiko susitvarkyti žaizdą.

Maždaug po valandos disko metikai grįžo į stadioną, o A. Gudžius jau pasirodė apsirišęs blauzdą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų