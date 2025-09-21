Stipri liūtis Tokijuje: disko metimo sektoriuje – pavojingas Gudžiaus incidentas

Disko metimo sektorius tapo toks slidus, kad varžybas teko stabdyti ilgiau nei valandai. Dėl šios priežasties disko metimo rungtis atsidūrė paskutinė pasaulio čempionato programoje.
Slidų sektorių išbandyti norėjęs Andrius Gudžius nukentėjo rimčiausiai iš visų finalo dalyvių. Lietuvis skaudžiai krito ir susižeidė koją. Po kelių minučių teisėjai pranešė, kad disko metimo varžybos artimiausiu metu pratęstos nebus, tad A. Gudžius turėjo laiko susitvarkyti žaizdą.
Andrius Gudzius just ate it on a very slow drill. This comp is going to be absolutely brutal.— Paul Hof-Mahoney (@phofmahoney) September 21, 2025
Maždaug po valandos disko metikai grįžo į stadioną, o A. Gudžius jau pasirodė apsirišęs blauzdą.
