Lenkijos pilietybę gavusi baltarusė pateikė staigmeną pasaulio čempionate, Mahučich tenkinosi bronza

Moterų šuolių į aukštį rungtyje, kurią gerokai sutrikdė liūtis, triumfavo australė Nicola Olyslagers. Ji pirmu bandymu įveikė 2 m aukštį, o 2,02 m aukštis jai nepakluso. Dukart olimpinė vicečempionė N. Olyslagers pasaulio čempionato auksą iškovojo pirmą kartą karjeroje.
Didžiausią staigmeną pateikė Lenkijos atstovė Maria Žodzik, kuri net prastomis oro sąlygomis pagerino karjeros rekordą ir trečiu bandymu įveikė 2 m aukštį. Pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich ir serbė Angelina Topič pasidalino trečią vietą (po 1,97 m).
M. Žodzik gimė Baltarusijoje ir ilgai atstovavo šiai valstybei. M. Žodzik buvo įtraukta į Baltarusijos rinktinės sudėtį 2021 m. Tokijo olimpiadai, bet startuoti ten negalėjo dėl pažeistų antidopingo agentūros taisyklių – per mažo atliktų testų skaičiaus. Teigiama, kad sportininkės testavimu turėjo rūpintis Baltarusijos antidopingo agentūra, bet kažkodėl to nepadarė.
Vėliau M. Žodzik atvyko į Lenkiją, įsidarbino „McDonald‘s“ restorane prie gruzdintuvės ir stengėsi tai kažkaip suderinti su treniruotėmis. Šiek tiek pinigų užsidirbusi M. Žodzik atsisakė darbo „McDonald‘s“ ir nusprendė visiškai koncentruotis į pasiruošimą olimpinėms žaidynėms, tuo labiau, kad po darbo restorane ją vargindavo nugaros skausmai.
2024 m. kovą M. Žodzik gavo Lenkijos pilietybę, nes jos seneliai kilę būtent iš šios valstybės, bei galėjo startuoti Paryžiaus olimpiadoje. Lenkija kiek anksčiau suteikė pilietybę ir Baltarusijos sprinterei Kryscinai Cimanouskajai, kuri Tokijo olimpiados metu pabėgo nuo baltarusių.
