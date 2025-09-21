Kalendorius
„Unicaja“ laimėjo Tarpkontinentinę taurę

2025-09-21 16:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 16:00

FIBA Tarpkontinentinės taurės finale Malagos „Unicaja“ ekipa 71:61 (11:21, 22:15, 23:5, 15:20) nugalėjo „G League United“ komandą ir apgynė titulą.

K.Perry žaidė naudingai (FIBA nuotr.)

Nugalėtojams Killianas TIllie pelnė 14 taškų, Tyleris Kalinoskis – 12 (3/8 tritaškiai), Kendrickas Perry – 11 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Tysonas Perezas ir Aleksanderis Balcerowskis pridėjo po 7.

Pralaimėjusiems Jadenas Shackelfordas įmetė 17 taškų (5/12 tritaškiai), Feronas Huntas – 14 (11 atk. kam.), Chassonas Randle‘as surinko 7.

