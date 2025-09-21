„Unicaja“ laimėjo Tarpkontinentinę taurę

Nugalėtojams Killianas TIllie pelnė 14 taškų, Tyleris Kalinoskis – 12 (3/8 tritaškiai), Kendrickas Perry – 11 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), Tysonas Perezas ir Aleksanderis Balcerowskis pridėjo po 7.
Pralaimėjusiems Jadenas Shackelfordas įmetė 17 taškų (5/12 tritaškiai), Feronas Huntas – 14 (11 atk. kam.), Chassonas Randle‘as surinko 7.
