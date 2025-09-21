Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Dramatiški įvykiai Tokijuje: Neugebaueris po triumfo sėdosi į vežimėlį, Skotheimas buvo diskvalifikuotas

2025-09-21 15:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 15:21

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Sanderis Skotheimas ir Leo Neugebaueris | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

REKLAMA
0

Naujuoju vyrų dešimtkovės čempionu tapo vokietis Leo Neugebaueris, surinkęs 8804 taškus. Vokietis pernai iškovojo olimpinį sidabrą, o pasaulio čempionato medalių iki šiol neturėjo. Panašu, kad po finišo L. Neugebaueris pajautė čiurnos skausmus arba buvo visiškai išsekęs, nes jam prireikė vežimėlio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabrą su nauju Puerto Riko rekordu iškovojo Aydenas Owensas-Delerme (8784). Bronza tenkinosi amerikietis Kyle‘as Garlandas (8703). Būtent K. Garlandas pirmavo po pirmųjų 5 rungčių ir turėjo didelę – daugiau nei pusantro šimto taškų – persvarą. Visgi, sekmadienį amerikiečio rezultatai jau buvo kuklesni.

REKLAMA

Paskutinė likusi Estijos viltis – Johannesas Ermas – čempionatą baigė 5-as (8431).

Praėjusių metų Europos vicečempionas norvegas Sanderis Skotheimas visas savo viltis sudaužė barjeriniame bėgime. Norvegas kliudė vieną iš barjerų, kitą nustūmė ir užsidirbo diskvalifikaciją bei šioje rungtyje negavo nė taško. Po pirmosios dešimtkovės dienos S. Skotheimas rikiavosi antras.

Šuolių su kartimi rungtyje visas viltis prarado praėjusio pasaulio čempionato ir olimpiados bronzos medalininkas Lindonas Victoras. Grenados atletas pirmu bandymu neįveikė pasirinkto pradinio 4,50 m aukščio ir skausmo perkreiptu veidu atsisakė tęsti varžybas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų