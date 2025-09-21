Dramatiški įvykiai Tokijuje: Neugebaueris po triumfo sėdosi į vežimėlį, Skotheimas buvo diskvalifikuotas

Naujuoju vyrų dešimtkovės čempionu tapo vokietis Leo Neugebaueris, surinkęs 8804 taškus. Vokietis pernai iškovojo olimpinį sidabrą, o pasaulio čempionato medalių iki šiol neturėjo. Panašu, kad po finišo L. Neugebaueris pajautė čiurnos skausmus arba buvo visiškai išsekęs, nes jam prireikė vežimėlio.
🚨 C’est terminé pour Sander Skotheim 🇳🇴 au décathlon. Il ne peut plus jouer le podium !
Le norvégien a été disqualifié sur 110m haies. #WorldAthleticsChamps #WCHTokyo25 pic.twitter.com/UGMjTaAwGSREKLAMAREKLAMA— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) September 21, 2025
Sidabrą su nauju Puerto Riko rekordu iškovojo Aydenas Owensas-Delerme (8784). Bronza tenkinosi amerikietis Kyle‘as Garlandas (8703). Būtent K. Garlandas pirmavo po pirmųjų 5 rungčių ir turėjo didelę – daugiau nei pusantro šimto taškų – persvarą. Visgi, sekmadienį amerikiečio rezultatai jau buvo kuklesni.
Paskutinė likusi Estijos viltis – Johannesas Ermas – čempionatą baigė 5-as (8431).
Praėjusių metų Europos vicečempionas norvegas Sanderis Skotheimas visas savo viltis sudaužė barjeriniame bėgime. Norvegas kliudė vieną iš barjerų, kitą nustūmė ir užsidirbo diskvalifikaciją bei šioje rungtyje negavo nė taško. Po pirmosios dešimtkovės dienos S. Skotheimas rikiavosi antras.
Šuolių su kartimi rungtyje visas viltis prarado praėjusio pasaulio čempionato ir olimpiados bronzos medalininkas Lindonas Victoras. Grenados atletas pirmu bandymu neįveikė pasirinkto pradinio 4,50 m aukščio ir skausmo perkreiptu veidu atsisakė tęsti varžybas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!