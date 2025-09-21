Hockeris triumfavo 5000 m distancijoje, Ingebrigtsenas liko be apdovanojimų

Vyrų 5000 m bėgime pergalę iškovojo amerikietis Cole‘as Hockeris (12:58.30 min.). Jam tai buvo pirmas pasaulio čempionatų medalis per karjerą.
COLE F-ING HOCKERpic.twitter.com/txinTGOUgO— Travis Miller (@travismillerx13) September 21, 2025
Pernai 24-erių amerikietis laimėjo olimpinį auksą 1500 m bėgime. Su šia rungtimi C. Hockeris dideles viltis siejo ir Tokijuje, tačiau užsidirbo abejotiną diskvalifikaciją, kai stumtelėjo vokietį Robertą Farkeną. Ne visi ekspertai sutiko su tuo teisėjų sprendimu, teigdami, kad toks kontaktas 1500 m bėgimuose turėtų būti leidžiamas, tuo labiau, kad pats R. Farkenas Vokietijos žiniasklaidai pripažino, jog tuometinėje lenktynių stadijoje buvo visiškai išsekęs ir tas kontaktas su C. Hockeriu jo rezultatui įtakos neturėjo.
Hocker definitely tried to squeeze through a small space. However, Farken clearly leaned into Hocker to try to keep him from passing. The contact was minimal, but Farken contributed to it. He actually moved closer to the inside as this happened. Most importantly, Farken’s stride… pic.twitter.com/KQXJHZMKLqREKLAMAREKLAMA— Bill Walsh (@wwalsh) September 15, 2025
Sidabrą 5000 m bėgime pelnė Belgijos atstovas Isaacas Kimeli (12:58.78), o bronzą – 10 000 m bėgimo čempionas prancūzas Jimmy Gressier (12:59.33).
Tuščiomis Tokiją paliko vienas geriausių pasaulio bėgikų norvegas Jakobas Ingebrigtsenas. Jis šiame čempionate buvo nepanašus į save ir 5000 m bėgime liko tik 10-as (13:02.00). Norvegas šią rungtį pasaulio čempionate laimėjo tiek 2022 m., tiek 2023 m.
