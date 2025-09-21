Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Hockeris triumfavo 5000 m distancijoje, Ingebrigtsenas liko be apdovanojimų

2025-09-21 14:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 14:50

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Cole'as Hockeris | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

0

Vyrų 5000 m bėgime pergalę iškovojo amerikietis Cole‘as Hockeris (12:58.30 min.). Jam tai buvo pirmas pasaulio čempionatų medalis per karjerą.

Pernai 24-erių amerikietis laimėjo olimpinį auksą 1500 m bėgime. Su šia rungtimi C. Hockeris dideles viltis siejo ir Tokijuje, tačiau užsidirbo abejotiną diskvalifikaciją, kai stumtelėjo vokietį Robertą Farkeną. Ne visi ekspertai sutiko su tuo teisėjų sprendimu, teigdami, kad toks kontaktas 1500 m bėgimuose turėtų būti leidžiamas, tuo labiau, kad pats R. Farkenas Vokietijos žiniasklaidai pripažino, jog tuometinėje lenktynių stadijoje buvo visiškai išsekęs ir tas kontaktas su C. Hockeriu jo rezultatui įtakos neturėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabrą 5000 m bėgime pelnė Belgijos atstovas Isaacas Kimeli (12:58.78), o bronzą – 10 000 m bėgimo čempionas prancūzas Jimmy Gressier (12:59.33).

Tuščiomis Tokiją paliko vienas geriausių pasaulio bėgikų norvegas Jakobas Ingebrigtsenas. Jis šiame čempionate buvo nepanašus į save ir 5000 m bėgime liko tik 10-as (13:02.00). Norvegas šią rungtį pasaulio čempionate laimėjo tiek 2022 m., tiek 2023 m.

