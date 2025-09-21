Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lilian Odira pagerino nuo 1983 metų gyvavusį moterų 800 m bėgimo pasaulio čempionatų rekordą

2025-09-21 14:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 14:39

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Lilian Odira | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) sekmadienį baigiasi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

0

Moterų 800 m bėgime įspūdingu finišu auksą išplėšė Lilian Odira iš Kenijos. Netikėtą pergalę iškovojusi 26-erių atletė pasiekė fantastišką rezultatą – 1 min. 54.62 sek. L. Odira pagerino net nuo 1983 m. tuometinės Čekoslovakijos atstovei Jarmilai Kratochvilovai (1:54.68) priklausiusį pasaulio čempionatų rekordą.

L. Odira anksčiau nebuvo laimėjusi pasaulio čempionato medalių, o dabar gali pasigirti, kad tapo 7-a greičiausia bėgike per rungties istoriją.

L. Odira neleido triumfuoti dviem britėms, kurios buvo vadinamos favoritėmis. Sidabru tenkinosi Georgia Hunter Bell (1:54.90), o tik trečia liko dabartinė olimpinė čempionė Keely Hodgkinson (1:54.91).

Nesėkmingai pasirodė titulą gynusi Kenijos atstovė Mary Moraa. Ji užėmė vos 7-ą vietą (1:57.10).

