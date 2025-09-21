Lilian Odira pagerino nuo 1983 metų gyvavusį moterų 800 m bėgimo pasaulio čempionatų rekordą

Moterų 800 m bėgime įspūdingu finišu auksą išplėšė Lilian Odira iš Kenijos. Netikėtą pergalę iškovojusi 26-erių atletė pasiekė fantastišką rezultatą – 1 min. 54.62 sek. L. Odira pagerino net nuo 1983 m. tuometinės Čekoslovakijos atstovei Jarmilai Kratochvilovai (1:54.68) priklausiusį pasaulio čempionatų rekordą.
L. Odira anksčiau nebuvo laimėjusi pasaulio čempionato medalių, o dabar gali pasigirti, kad tapo 7-a greičiausia bėgike per rungties istoriją.
In April 1999 She was born in Migori County her name is Lillian Odira, Today she wins the gold 🏅 for Kenya at the world athletics championships 2025 in Tokyo pic.twitter.com/LdMmBUYGkYREKLAMA— EdU_🇰🇪© (@MrEduke_) September 21, 2025
L. Odira neleido triumfuoti dviem britėms, kurios buvo vadinamos favoritėmis. Sidabru tenkinosi Georgia Hunter Bell (1:54.90), o tik trečia liko dabartinė olimpinė čempionė Keely Hodgkinson (1:54.91).
Nesėkmingai pasirodė titulą gynusi Kenijos atstovė Mary Moraa. Ji užėmė vos 7-ą vietą (1:57.10).
