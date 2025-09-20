Kalendorius
Lengvoji atletika

Jamaikos 4x100 m estafetės komanda su dviem greičiausiais bėgikais nefinišavo pasaulio čempionato atrankoje

2025-09-20 17:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 17:01

Tokijuje (Japonija) šeštadienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Sensacija pasaulio čempionate | „Stop“ kadras

0

Vyrų estafetėje 4x100 m fiasko patyrė Jamaikos rinktinė. Jamaikiečių sudėtyje buvo 2 greičiausi šio čempionato bėgikai – čempionas Oblique‘as Seville‘as ir Kishane‘as Thompsonas. Atrodė, kad tokia galinga sudėtis atrankoje problemų neturės, tačiau prieš paskutinį etapą, kai Ryiemas Forde‘as turėjo perduoti lazdelę K. Thompsonui, jamaikiečius ištiko nelaimė – lazdelė buvo pamesta ir Jamaikos rinktinė nefinišavo.

Už borto liko ir britai, ir Tokijo olimpiniai čempionai italai.

Po jamaikiečių nelaimės favorite tapo JAV rinktinė, kuri net be Noah Lyleso pasiekė 4-ą rezultatą atrankoje (37.98). Atranką netikėtai laimėjo šalies rekordą pagerinę Ganos sportininkai (37.79). Antri buvo kanadiečiai (37.85), treti – olandai (37.95).

Moterų 4x100 m atrankoje geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė amerikietės Jacious Sears, Twanisha Terry, Kayla White ir Sha‘Carri Richardson (41.60). JAV pagrindinė varžovė Jamaikos rinktinė buvo antra (41.80).

