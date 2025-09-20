Latvijos lengvaatletė Anete Sietina netikėtai iškovojo sidabrą pasaulio čempionate

Moterų ieties metime Anete Sietina atliko geriausią karjeros metimą (64,64 metro) ir išplėšė sidabrą. 29-erių latvė pirmais 4 bandymais nepasiekė nė 60 m žymos ir nebeturėjo kur trauktis. 5-u bandymu latvė pakilo į prizininkių trejetą (63,35), o 6-u mėginimu tą rezultatą dar pagerino.
Sensaciją pateikė ir vos 31-ą vietą pasaulio reitinge užimanti Ekvadoro atletė Juleisy Angulo. Ji nelauktai tapo pasaulio čempione, pagerindama šalies rekordą (65,12), nors iki finalo nebuvo metusi ieties toliau nei 63,25 m. Bronzą, kaip ir 2023 m., pelnė australė Mackenzie Little (63,58).
Kvalifikacijos lyderė ir dukart Europos čempionė serbė Adriana Vilagoš buvo tik 8-a (61,29), o dabartinė Europos čempionė austrė Victoria Hudson – 10-a (59,52). Titulą gynusi japonė Haruka Kitaguchi net nepateko į finalą.
Naująja moterų rutulio stūmimo pasaulio čempione tapo olandė Jessica Schilder (20,29 m). Po 5 bandymų olandė teturėjo 19,51 m rezultatą ir atrodė, kad liks be medalio, bet paskutinis stūmimas jai buvo auksinis. Sidabrą paskutiniu bandymu iškovojo titulo neapgynusi amerikietė Chase Jackson (20,21), o bronza turėjo tenkintis ilgai lyderiavusi ir karjeros rekordą pakartojusi Maddison-Lee Wesche (20,06) iš Naujosios Zelandijos.
Jessica Schilder wordt wereldkampioen kogelstoten!

Praėjusio čempionato sidabro medalininkė kanadietė Sarah Mitton (19,81) liko šalia prizininkių podiumo, o 2023 m. bronzą laimėjusi kinė Lijiao Gong užėmė vos 9-ą poziciją (18,96).
Moterų 5000 m bėgime dėl aukso, kaip ir tikėtasi, kovojo Kenijos žvaigždės, o čempione tapo Beatrice Chebet (14:54.36). Ji pasaulio čempionate pakartojo Paryžiaus olimpiados sėkmę – iškovojo 5000 m ir 10 000 m rungčių „dublį“.
Here is how women 5000m went down Beatrice Chebet claiming the gold while Faith Kipyegon takes the silver medal
1500 m distancijos žvaigždė Faith Kipyegon liko antra (14:55.07) ir neapgynė 2023 m. iškovoto titulo. Bronzą pelnė italė Nadia Battocletti (14:55.42).
Paskutinis dienos medalių komplektas buvo išdalintas vyrų 800 m bėgime. Ten po įtemptos kovos nugalėjo olimpinis čempionas Emmanuelis Wanyonyi iš Kenijos (1:41.86 min.). Jis vos 0.04 sek. aplenkė alžyrietį Djamelį Sedjati ir 0.09 sek. – titulą gynusį Marco Aropą iš Kanados. Praėjusio čempionato bronzos medalininkas britas Benas Pattisonas iškrito dar pusfinalyje.
Wanyonyi with another one. Gold for Kenya in the 800m
E. Wanyonyi taip pat pagerino pasaulio čempionatų rekordą, kuris nuo 2019 m. priklausė amerikiečiui Donavanui Brazieriui (1:42.34). Pastarasis Tokijuje apmaudžiai iškrito pusfinalyje.
