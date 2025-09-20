Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

JAV vyrų estafetės komanda pasaulio čempionate liko už finalo ribos – nepadėjo net 3 varžovų diskvalifikacijos

2025-09-20 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 15:58

Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate 4x400 m estafetės titulo neapgynė JAV rinktinė, kuri net nesugebėjo patekti į finalą.

Demariusas Smithas | Scanpix nuotr.

Amerikiečiai atrankoje tausojo 400 m barjerinio bėgimo pasaulio čempioną Rai Benjaminą ir tas sprendimas nepasiteisino. Christopherio Bailey, Demariuso Smitho, Bryce‘o Deadmono ir Jenoah McKiverio kvartetas sugaišo 3 min. 1.6 sek.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV rinktinei iki finalo aštuoneto trūko 0.83 sek. Amerikiečiai net ir po Australijos, Brazilijos bei Zambijos rinktinių diskvalifikacijų vis tiek užėmė tik 12-ą poziciją.

Per paskutinius 10 pasaulio čempionatų JAV vyrų rinktinė 4x400 m estafetę laimėjo net 9 kartus. Jų dominavimą 2017 m. nutraukė Trinidadas ir Tobagas, o dabar aišku, kad ir 2025 m. turėsime naujus čempionus.

Kritus amerikiečiams, favoritais turėtų tapti Botsvanos bėgikai (2:57.68). Antrą rezultatą atrankoje pasiekė Belgija (2:57.98), trečią – Didžioji Britanija (2:58.11).

Analogiškos moterų rungties atrankoje diskvalifikacijų nebuvo, o ten išsiskyrė amerikietės Alexis Holmes, Rosey Effiong, Quanera Hayes ir Britton Wilson. Jos geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė (3:22.53) bėgdamos netgi be 400 m pasaulio čempionės Sydney McLaughlin-Levrone.

