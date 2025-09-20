JAV vyrų estafetės komanda pasaulio čempionate liko už finalo ribos – nepadėjo net 3 varžovų diskvalifikacijos

Amerikiečiai atrankoje tausojo 400 m barjerinio bėgimo pasaulio čempioną Rai Benjaminą ir tas sprendimas nepasiteisino. Christopherio Bailey, Demariuso Smitho, Bryce‘o Deadmono ir Jenoah McKiverio kvartetas sugaišo 3 min. 1.6 sek.
This was the USA 400m final results.
Team USA in the 4x400 prelim: Bailey, Smith, Deadmon, McIver
Rai Benjamin was rested after 400H final last night. But some questions about personnel, particularly after USA failed to make the World Relays 4x400 final after resting key guys… pic.twitter.com/raRTe585J0REKLAMAREKLAMA— Jonathan Gault (@jgault13) September 20, 2025
JAV rinktinei iki finalo aštuoneto trūko 0.83 sek. Amerikiečiai net ir po Australijos, Brazilijos bei Zambijos rinktinių diskvalifikacijų vis tiek užėmė tik 12-ą poziciją.
Per paskutinius 10 pasaulio čempionatų JAV vyrų rinktinė 4x400 m estafetę laimėjo net 9 kartus. Jų dominavimą 2017 m. nutraukė Trinidadas ir Tobagas, o dabar aišku, kad ir 2025 m. turėsime naujus čempionus.
Kritus amerikiečiams, favoritais turėtų tapti Botsvanos bėgikai (2:57.68). Antrą rezultatą atrankoje pasiekė Belgija (2:57.98), trečią – Didžioji Britanija (2:58.11).
Analogiškos moterų rungties atrankoje diskvalifikacijų nebuvo, o ten išsiskyrė amerikietės Alexis Holmes, Rosey Effiong, Quanera Hayes ir Britton Wilson. Jos geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė (3:22.53) bėgdamos netgi be 400 m pasaulio čempionės Sydney McLaughlin-Levrone.
