  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Jocytė pelnė 23 taškus ir padėjo Žironos ekipai Eurolygoje išlikti nenugalėtai

2025-11-05 23:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-05 23:14

Moterų Eurolygoje solidžią seriją pratęsti pavyko Justei Jocytei.

J.Jocytė vėl žibėjo (FIBA nuotr.)

Moterų Eurolygoje solidžią seriją pratęsti pavyko Justei Jocytei.

0

Lietuvė namų mače vedė Žironos „Spar“ (5/0) ekipą į pergalę prieš Prahos USK (2/3) – 83:78 (22:22, 21:22, 17:17, 23:17).

Paskutinę minutę Ispanijos klubas pradėjo pirmaudamas trimis taškais (81:78), bet J.Jocytės dvitaškis sutvirtino persvarą. Vėliau ji stabdė ilgą varžovių ataką protinga pražanga, o čekių išsigelbėjimui galiausiai neliko laiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Jocytė per 33 minutes surinko 23 taškus (2/4 dvitaškių, 4/9 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 4 atkovotus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 21 naudingumo balą.

Bent 18 taškų lietuvė renka trečiame mače paeiliui, o bent 14 taškų ribos nebuvo pasiekusi tik viename susitikime – pirmosiose rungtynėse su USK per 21 minutę liko „tuščia“, bet šįkart atsigriebė.

18 taškų prie pergalės pridėjo Laeticia Amihere (10 atk. kam., 4 blokai), 14 – Mariam Coulibaly (8 atk. kam.).

Viešnių gretose 16 taškų surinko Valeriane Ayayi (6 atk. kam.), po 14 – Emese Hof (12 atk. kam.) ir Pauline Astier (6 rez. perd.), 11 – Janelle Salaun (3/7 tritaškių), 10 – Bridget Carleton (4 klaidos).

„Spar“ jau užsitikrino pirmąją vietą grupėje ir bilietą į atkrintamąsias, o grupės kovas uždarys išvyka pas Buržo „Tango“ (3/2).

