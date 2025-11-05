Iga Swiatek Rijade suklupo antrą kartą iš eilės ir nesugebėjo patekti tarp pusfinalio dalyvių

Žūtbūtiniame Serenos Williams vardo grupės trečiojo rato mače lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 7:6 (7:3), 4:6, 2:6 krito prieš JAV atstovę Amandą Anisimovą (WTA-4) ir liko už pusfinalio borto. Tai buvo antra A. Anisimovos pergalė prieš I. Swiatek per tris tarpusavio dvikovas.
Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik A. Anisimova, bet ji visas 4 savo progas iššvaistė, o pratęsime pralaimėjo 2 taškus savo padavimų metu ir stipriai atsiliko nuo I. Swiatek. Lenkė susikūrė 4 „set pointus“ ir realizavo antrąjį iš jų.
I. Swiatek antrojo seto pradžioje turėjo 3 „break pointus“, bet visus juos pralaimėjo. Lygi kova tęsės iki dešimtojo geimo, kai A. Anisimova susikūrė 1 „break pointą“ ir nesuklydo.
Trečiojo seto pradžioje I. Swiatek atlaikė 5 „break pointus“, kol galiausiai palūžo 6-u mėginimu. Septintajame geime lenkė pati nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją.
Tai pirmas kartas per 4 metus, kai I. Swiatek pralaimėjo du teniso mačus iš eilės.
Kitame dienos mače, kuris didesnės prasmės neturėjo, Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-6) 6:4, 6:4 nugalėjo neutralią atletę Jekateriną Aleksandrovą. J. Aleksandrova buvo atsarginė turnyro dalyvė, kuri užėmė turnyrą tęsti atsisakiusios Madison Keys vietą. Amerikietė po 2 pralaimėjimų vilčių jau nebeturėjo.
Likusios pusfinalio dalyvės paaiškės ketvirtadienį.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.
