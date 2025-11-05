 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iga Swiatek Rijade suklupo antrą kartą iš eilės ir nesugebėjo patekti tarp pusfinalio dalyvių

2025-11-05 23:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 23:08

Rijade (Saudo Arabija) trečiadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

0

Žūtbūtiniame Serenos Williams vardo grupės trečiojo rato mače lenkė Iga Swiatek (WTA-2) 7:6 (7:3), 4:6, 2:6 krito prieš JAV atstovę Amandą Anisimovą (WTA-4) ir liko už pusfinalio borto. Tai buvo antra A. Anisimovos pergalė prieš I. Swiatek per tris tarpusavio dvikovas.

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik A. Anisimova, bet ji visas 4 savo progas iššvaistė, o pratęsime pralaimėjo 2 taškus savo padavimų metu ir stipriai atsiliko nuo I. Swiatek. Lenkė susikūrė 4 „set pointus“ ir realizavo antrąjį iš jų.

I. Swiatek antrojo seto pradžioje turėjo 3 „break pointus“, bet visus juos pralaimėjo. Lygi kova tęsės iki dešimtojo geimo, kai A. Anisimova susikūrė 1 „break pointą“ ir nesuklydo.

Trečiojo seto pradžioje I. Swiatek atlaikė 5 „break pointus“, kol galiausiai palūžo 6-u mėginimu. Septintajame geime lenkė pati nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją.

Tai pirmas kartas per 4 metus, kai I. Swiatek pralaimėjo du teniso mačus iš eilės.

Kitame dienos mače, kuris didesnės prasmės neturėjo, Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-6) 6:4, 6:4 nugalėjo neutralią atletę Jekateriną Aleksandrovą. J. Aleksandrova buvo atsarginė turnyro dalyvė, kuri užėmė turnyrą tęsti atsisakiusios Madison Keys vietą. Amerikietė po 2 pralaimėjimų vilčių jau nebeturėjo.

Likusios pusfinalio dalyvės paaiškės ketvirtadienį.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

