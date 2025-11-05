 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Matas Vasiliauskas teniso turnyre Egipte suklupo pagrindinio etapo starte

2025-11-05 15:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 15:11

Egipte tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kuriame trečiadienį savo pasirodymą baigė 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1248). Lietuvis pirmajame pagrindinio etapo rate per 68 minutes 4:6, 4:6 nusileido 20-mečiui slovakui Michalui Krajči (ATP-624), kuris prieš porą metų ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi 84-as.

Matas Vasiliauskas | Instagram.com nuotr

Egipte tęsiasi ITF serijos vyrų teniso turnyras, kuriame trečiadienį savo pasirodymą baigė 23-ejų Matas Vasiliauskas (ATP-1248). Lietuvis pirmajame pagrindinio etapo rate per 68 minutes 4:6, 4:6 nusileido 20-mečiui slovakui Michalui Krajči (ATP-624), kuris prieš porą metų ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge rikiavosi 84-as.

REKLAMA
0

Pirmojo seto pradžioje M. Vasiliauskas pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrajame sete lietuvis taip pat startavo nesėkmingai (0:2), bet šį kartą sugebėjo panaikinti visą deficitą (2:2). Deja, penktajame geime lietuvis vėl paleido varžovą į priekį ir vėliau jo nepavijo. M. Krajči dvikovą galėjo užbaigti ir anksčiau, bet aštuntajame geime nerealizavo dviejų „match pointų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Vasiliauskas į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos, kur nugalėjo 3 varžovus paeiliui: 6:3, 7:6 (7:4) – 18-metį lenką Filipą Kosinskį (ITF jaunių-1099), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) – vokietį Cedricą Stankę (ITF-338) ir 7:5, 3:6, [10:5] – neutralų atletą Aleksejų Aleščevą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.

Kvalifikacijoje taip pat žaidė 18-metis Dovas Deršonas (ITF jaunių-797), pirmajame rate 3:6, 1:6 nusileidęs ukrainiečiui Vadymui Konovčukui (ATP-1383).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų