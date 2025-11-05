Matas Vasiliauskas teniso turnyre Egipte suklupo pagrindinio etapo starte

Pirmojo seto pradžioje M. Vasiliauskas pralaimėjo savo padavimų seriją ir neatsitiesė. Antrajame sete lietuvis taip pat startavo nesėkmingai (0:2), bet šį kartą sugebėjo panaikinti visą deficitą (2:2). Deja, penktajame geime lietuvis vėl paleido varžovą į priekį ir vėliau jo nepavijo. M. Krajči dvikovą galėjo užbaigti ir anksčiau, bet aštuntajame geime nerealizavo dviejų „match pointų“.
M. Vasiliauskas į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos, kur nugalėjo 3 varžovus paeiliui: 6:3, 7:6 (7:4) – 18-metį lenką Filipą Kosinskį (ITF jaunių-1099), 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) – vokietį Cedricą Stankę (ITF-338) ir 7:5, 3:6, [10:5] – neutralų atletą Aleksejų Aleščevą.
Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų vienetų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.
Kvalifikacijoje taip pat žaidė 18-metis Dovas Deršonas (ITF jaunių-797), pirmajame rate 3:6, 1:6 nusileidęs ukrainiečiui Vadymui Konovčukui (ATP-1383).
ITF serijos vyrų teniso turnyro Egipte prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!