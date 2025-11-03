 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

„WTA Finals“: Swiatek pralaimėjo Rybakinai, Keys vengė rankos paspaudimo po pralaimėjimo Anisimovai

2025-11-03 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 21:47

Rijade (Saudo Arabija) pirmadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

Amanda Anisimova ir Madison Keys | „Stop“ kadras

0

Bilietą į pusfinalį jau užsitikrino Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-6). Ji 3:6, 6:1, 6:0 nugalėjo lenkę Igą Swiatek (WTA-2) ir pasiekė antrą pergalę turnyre iš tiek pat galimų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkė mačo pradžioje neutralizavo „break pointą“, o vėliau laimėjo varžovės padavimų seriją ir susikrovė 3 geimų pranašumą. Ketvirtajame geime I. Swiatek turėjo dar du „break pointus“, bet tąkart jų nerealizavo.

Nuo antrojo seto viskas kardinaliai pasikeitė. I. Swiatek daugiau „break pointų“ neturėjo ir pralaimėjo net 5 savo padavimų serijas.

I. Swiatek iš karto po mačo nepadavė rankos bokštelio teisėjai. Tiesa, kai kurie fanai tikina, jog praėjus kelioms akimirkoms lenkė visgi nuėjo prie teisėjos ir paspaudė ranką.

Kitame grupės mače tarp dviejų amerikiečių Amanda Anisimova (WTA-4) 4:6, 6:3, 6:2 nugalėjo Madison Keys (WTA-7). M. Keys pusantro seto žaidė geriau už varžovę (4:6, 1:3), bet vėliau visiškai prarado iniciatyvą, pralaimėjo 7 geimus paeiliui ir neatsitiesė.

Po mačo M. Keys signalizavo A. Anisimovai, kad ši nespaustų jai rankos. Spėjama, kad M. Keys gali būti „pasigavusi“ kokį nors virusą ir neaišku, ar žais trečiojo rato mačą, tuo labiau, kad turnyrine prasme jis jai jau nieko nelems.

E. Rybakina su 2 pergalėmis užsitikrino vietą pusfinalyje, o po pergalę turinčios I. Swiatek bei A. Anisimova tarpusavio mače išsiaiškins kitą pusfinalio dalyvę.

Po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes pateks į pusfinalį.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

