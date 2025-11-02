 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Net 75 neišprovokuotas klaidas padariusi Gauff Rijade nusileido Pegulai

2025-11-02 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 22:11

Rijade (Saudo Arabija) sekmadienį tęsėsi prestižinis baigiamasis metų moterų teniso turnyras „WTA Finals“. Jame tradiciškai dalyvauja tik 8 geriausios sezono žaidėjos, suskirstytos į 2 grupes po 4.

Jessica Pegula | Scanpix nuotr.

0

Steffi Graf vardo grupės starte įvyko amerikietiškas derbis. Jame Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) per 2 valandas 14 minučių 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 pralaimėjo Jessicai Pegulai (WTA-5). Tai buvo jau 6-a J. Pegulos pergalė prieš C. Gauff per 9 tarpusavio dvikovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo pradžioje C. Gauff du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet vėliau J. Pegula realizavo dar du „break pointus“, o C. Gauff tokių progų nebeturėjo.

Antrajame sete C. Gauff ilgai buvo priekyje (2:0, 3:1, 4:2, 5:3), o J. Pegula švaistė „break pointus“. Dešimtajame geime J. Pegula, neturėdama kur trauktis, laimėjo tautietės padavimų seriją, bet C. Gauff po kelių minučių atsakė tuo pačiu (6:5). Dvyliktajame geime C. Gauff pirmavo 40:30 ir turėjo „set pointą“ savo padavimų metu, bet tada pralaimėjo 3 taškus paeiliui. Pratęsime C. Gauff anksti atitrūko (3:1), greitai tą persvarą išbarstė (3:3), bet lemiamu metu spurtavo 3:0 (4:4, 7:4) ir laimėjo setą.

Amerikietės lemiamo seto pradžioje laimėjo po vieną varžovės padavimų seriją. Trečiajame geime J. Pegula nerealizavo dviejų „break pointų“, o ketvirtajame jau C. Gauff nepasinaudojo proga atitrūkti nuo varžovės. Nuo penktojo geimo korte ėmė dominuoti J. Pegula. Ji laimėjo 2 varžovės padavimų serijas, pagerino žaidimą savo padavimų metu ir įtvirtino pergalę.

C. Gauff padarė 17 dvigubų klaidų (J. Pegula – 1) bei net 75 neišprovokuotas klaidas (J. Pegula – 33).

Kitame grupės mače reitingo lyderė Aryna Sabalenka 6:3, 6:1 nugalėjo italę Jasminę Paolini (WTA-8).

Po 2 geriausias abiejų grupių tenisininkes pateks į pusfinalį.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro net 15,5 mln. JAV dolerių.

Aryna Sabalenka | Scanpix nuotr.
Uhane – gėdingas Sabalenkos elgesys ir netikėtas pralaimėjimas

