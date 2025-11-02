 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Obradovičius patyrė pirmą pralaimėjimą po sugrįžimo prie „Crvena Zvezda“ vairo

2025-11-02 22:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 22:01

Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (2/2) Adrijos lygos rungtynėse išvykoje 80:85 (22:22, 25:19, 18:20, 24:15) nusileido Suboticos „Spartak“ (4/0).

J.Butleris sužaidė solidžią atkarpą

Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (2/2) Adrijos lygos rungtynėse išvykoje 80:85 (22:22, 25:19, 18:20, 24:15) nusileido Suboticos „Spartak“ (4/0).

REKLAMA
0

Tai buvo pirmoji nesėkmė vyr. treneriui Saša Obradovičiui po sugrįžimo į klubą. Jis skaičiavo 7 pergalių seriją.

D.Motiejūnas svečiams per 10 minučių surinko 8 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), po 2 atkovotus ir prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 4 pražangas ir 2 naudingumo balus.

„Crvena Zvezda“ 16 taškų pelnė Jaredas Butleris, Yago dos Santosas – 11. Nugalėtojams 21 tašką surinko Danilo Nikoličius, 16 – Olivieris Hanlanas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų