Obradovičius patyrė pirmą pralaimėjimą po sugrįžimo prie „Crvena Zvezda“ vairo

Tai buvo pirmoji nesėkmė vyr. treneriui Saša Obradovičiui po sugrįžimo į klubą. Jis skaičiavo 7 pergalių seriją.
D.Motiejūnas svečiams per 10 minučių surinko 8 taškus (3/6 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), po 2 atkovotus ir prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 4 pražangas ir 2 naudingumo balus.
„Crvena Zvezda“ 16 taškų pelnė Jaredas Butleris, Yago dos Santosas – 11. Nugalėtojams 21 tašką surinko Danilo Nikoličius, 16 – Olivieris Hanlanas.
