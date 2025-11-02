Janice Tjen triumfavo „Chennai Open“ finale ir iškovojo pirmą WTA turo titulą

J. Tjen jau pirmajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, o vėliau atlaikė didžiulį spaudimą, neutralizuodama net 9 „break pointus“. K. Birrell rankų nenuleido, šeštajame geime susikūrė dar 3 „break pointus“ ir galiausiai 12-u bandymu laimėjo varžovės padavimų seriją (3:3). Sunkus australės darbas netrukus nuėjo perniek, nes septintajame geime ji „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau K. Birrell dar turėjo vieną „break pointą“, bet deficito panaikinti nepajėgė.
Antrąjį setą Indonezijos tenisininkė pradėjo įspūdingu spurtu 4:0. K. Birrell vėliau priartėjo ir galėjo panaikinti visą deficitą, bet aštuntajame geime „break pointo“ nerealizavo. Negana to, J. Tjen devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.
23-ejų J. Tjen laimėjo pirmą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Prieš tai šiame sezone Indonezijos tenisininkė iškovojo net 7 žemesnio rango turnyrų titulus.
J. Tjen pelnė 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių. Pernai tokiu metu tenisininkė WTA reitinge dar buvo 580-a, o dabar turėtų kilti net į 53-ią poziciją.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Indijoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.
