 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Janice Tjen triumfavo „Chennai Open“ finale ir iškovojo pirmą WTA turo titulą

2025-11-02 18:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 18:17

Indijoje baigėsi WTA 250 serijos „Chennai Open“ moterų teniso turnyras. Vienetų finale sekmadienį Janice Tjen (WTA-82) iš Indonezijos per 2 valandas 6:4, 6:3 įveikė australę Kimberly Birrell (WTA-117).

Janice Tjen | „Stop“ kadras

Indijoje baigėsi WTA 250 serijos „Chennai Open“ moterų teniso turnyras. Vienetų finale sekmadienį Janice Tjen (WTA-82) iš Indonezijos per 2 valandas 6:4, 6:3 įveikė australę Kimberly Birrell (WTA-117).

REKLAMA
0

J. Tjen jau pirmajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, o vėliau atlaikė didžiulį spaudimą, neutralizuodama net 9 „break pointus“. K. Birrell rankų nenuleido, šeštajame geime susikūrė dar 3 „break pointus“ ir galiausiai 12-u bandymu laimėjo varžovės padavimų seriją (3:3). Sunkus australės darbas netrukus nuėjo perniek, nes septintajame geime ji „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau K. Birrell dar turėjo vieną „break pointą“, bet deficito panaikinti nepajėgė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrąjį setą Indonezijos tenisininkė pradėjo įspūdingu spurtu 4:0. K. Birrell vėliau priartėjo ir galėjo panaikinti visą deficitą, bet aštuntajame geime „break pointo“ nerealizavo. Negana to, J. Tjen devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir įtvirtino pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

23-ejų J. Tjen laimėjo pirmą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Prieš tai šiame sezone Indonezijos tenisininkė iškovojo net 7 žemesnio rango turnyrų titulus.

J. Tjen pelnė 250 reitingo taškų bei 36,3 tūkst. JAV dolerių. Pernai tokiu metu tenisininkė WTA reitinge dar buvo 580-a, o dabar turėtų kilti net į 53-ią poziciją.

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Indijoje prizų fondą sudarė 275,094 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų