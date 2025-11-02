„Džiugas“ pasiekė retą pergalę namuose

Pirmame kėlinyje šeimininkai privertė porą kartų padirbėti svečių vartų sargą Antonio Tuta, tačiau 43-iąją minutę kroatas buvo bejėgis. Standartinės padėties metu galva gražiu smūgiu pasižymėjo Ibrahimas Cisse.
Po pertraukos „Riteriai“ per trumpą atkarpą subyrėjo. 49-ąją minutę po Denyso Bunčukovo atakos kamuolys rikošetu nuo Mato Deduros įskriejo į vartus, dar po 3 minučių galva pasižymėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Ronaldas Sobowale.
62-ąją minutę „Džiugo“ kontrataka virto buvusio „Riterių“ atstovo Jakubo Wawščyko smūgiu, kai kamuolys atšoko nuo virpsto ir Valentino Vermeuleno bei atsidūrė vartų tinkle. Mačą šeimininkams kiek apkartino gynėjo V. Vermeuleno gauta raudona kortelė ir paskutinės svečių atakos metu pelnytas Charles‘io Acolatse įvartis.
Žemaičiai su 45 taškais žengia septinti ir tęsia kovą dėl 6-osios vietos, „Riterių“ sąskaitoje – 25 taškai bei 9-oji pozicija.
