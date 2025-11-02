A lygos turo anonsas: „Žalgirio“ tikslo link – neparankiausias varžovas

„Kauno Žalgiris“ – „Panevėžys“. Lapkričio 2 dieną, 14 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 3:0, 0:1.
Kauniečiai sieks nutraukti dviejų pralaimėjimų iš eilės atkarpą.
Čempiono titulą užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ patyrė dvi nesėkmes, taip įnešdamas dar daugiau intrigos į lenktynes dėl sidabro ir bronzos. Vis dėlto sezono finišas gerokai skiriasi nuo praėjusių metų – tada žalgiriečiai vegetavo, o dabar turi ilgą atsarginių žaidėjų suolą, kuris turės motyvacijos kuo geriau užsirekomenduoti ateičiai. Tiesa, artimiausiame mače dėl diskvalifikacijų nepasirodys du gynėjai – Antonas Tolordava bei Eduardas Jurjonas. Vilius Armanavičius gali sužaisti savo 250-ąsias rungtynes Lietuvos čempionate.
„Panevėžys“ savo kraitį papildė puikia pergale Telšiuose ir tai leido kiek pabėgti nuo tiesioginio konkurento. Priešakyje – 4 taškais daugiau turinti FA „Šiauliai“, tad norint panevėžiečiams pakilti į 5-ąją vietą, būtina palaužti čempioną bei tikėtis šiauliečių nesėkmės. Po smulkios traumos ant žaliosios vejos vėl pasirodė Ariagneris Smithas, tikėtina, jis, o ne Marko Bačaninas startuos sekmadienį. „Panevėžys“ pastaruoju metu žaidžia rezultatyviai – galime tikėtis atvirų rungtynių.
Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Riteriai“. Lapkričio 2 dieną, 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:1, 2:0.
Telšiškiai turi paskutinį šansą šiemet palepinti aistruolius pergale namuose.
Artėjant čempionatui į pabaigą, „Džiugo“ rezultatų kreivė gerokai nukrito – rudenį pasiekta vos viena pergalė. Žemaitijos sostinės atstovai rikiuojasi septinti, 4 taškais atsilikdami nuo laipteliu aukščiau esančio „Panevėžio“ bei tokiu pačiu pranašumu lenkdami Gargždų „Bangą“. Pastaroji ekipa ketvirtame rate įsibėgėjo, tad džiugiečiams namuose reikalinga pergalė. Telšių klubas savo sirgalių akivaizdoje bus įveikęs tik dvi apatines čempionato komandas – sekmadienį bus siekiama trečiojo laimėjimo. Dėl jo reikės grumtis be diskvalifikuoto ganiečio Davido Martino Anane.
„Riteriai“ sužibėjo spalio mėnesį bei dėl surinktų 8 taškų per keturis mačus užsitikrino 9-ąją vietą bei pereinamąsias rungtynes su Klaipėdos „Neptūnu“. Visgi, motyvacijos vilniečiams gali nepritrūkti, kadangi „Džiugas“ yra vienintelis varžovas, iš kurio šiemet nepavyko atimti taškų. Sostinės ekipa prasčiausiai žaidžia svečiuose ir oponentų stadionuose praleidžia daugiausiai įvarčių, tad favoritai sekmadienio akistatoje – šeimininkai. Telšiškių vartininkas Marius Paukštė gali sužaisti savo 100-ąjį mačą Lietuvos čempionate.
Gargždų „Banga“ – Alytaus DFK „Dainava“. Lapkričio 2 dieną, 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 1:2, 5:0.
Alytiškiams liko sužaisti dvejas rungtynes dėl garbės.
„Banga“ per pastarąjį mėnesį tapo stipresnė – į rikiuotę sugrįžo po traumų atsigavę futbolininkai, tad nepralaimėtų dvikovų serija prasitęsė iki keturių. Varžovams problemas gynyboje kelia Roko Filipavičiaus, Igno Venckaus bei Aarono Olugbogi trejetas. Davido Afonso kariauna dar gali aplenkti „Džiugą“, tačiau tam yra reikalingos abi pergalės. Rudenį namuose gargždiškiai nėra nugalėję ir sekmadienį dėl pergalės kovos be Pijaus Srėbaliaus, kuris yra diskvalifikuotas, be to, praėjusio mačo nebaigė traumą patyręs Vaidas Magdušauskas.
Alytaus ekipa neįgyvendino sezono tikslų ir vis dar išlieka tik su trimis iškovotomis pergalėmis – viena iš jų buvo pasiekta prieš „Bangą“. Išvykose Mergeno Orazovo treniruojami futbolininkai žaidžia kiek sėkmingiau ir tęsia netrumpą atkarpą, kai pelno bent po įvartį. Tiesa, strategui reikės gerokai pakoreguoti besiginančias gretas, kadangi dėl diskvalifikacijų nežais net trys žaidėjai. Tai – Maksymas Maksymenka, Ivanas Koškošas ir Ernestas Stočkūnas, visi jie yra gavę po aštuntąją geltoną kortelę.
Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“. Lapkričio 2 dieną, 18.25 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:2, 1:2.
Marijampoliečiai ir toliau nepasiduoda siekiant vietos tarptautiniame fronte.
Po itin sudėtingos pergalės prieš čempioną „Sūduva“ neatsiliko nuo 2–3 vietas užimančių ekipų. Net ir nesulaukus „Žalgirio“ prarastų taškų namuose, bet nugalėjus šiauliečius, paskutiniajame ture įmanoma įšokti ant prizininkų pakylos įveikus Kauno rajono „Hegelmann“ ekipą. Sūduviečiai prieš FA „Šiauliai“ nelaimi penkeriose pastarosiose rungtynėse, tačiau turės gerokai didesnę motyvaciją. Vis dėlto siekti teigiamo rezultato bus sudėtingiau, nes dėl diskvalifikacijos aikštėje nepasirodys Amaras Haidara.
Dainio Kazakevičiaus treniruojami futbolininkai praėjusiame ture baigė kovą dėl bronzos ir dabar turi vienintelį tikslą – išsilaikyti 5-oje vietoje. Ją užsitikrinti šiauliečiai gali dar prieš dvikovą Marijampolėje, jei „Panevėžys“ svečiuose nenugalėtų „Kauno Žalgirio“. Panevėžiečiams įsirašius tris taškus, FA „Šiauliai“ laimėjimas leistų čempionatą baigti penkiems, to nepadarius – viskas spręstų lapkričio 8-ąją. Eligijus Jankauskas bei Danielis Romanovskis vis dar kovoja įvarčių ir rezultatyvių perdavimų kategorijose.
Vilniaus „Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Lapkričio 2 dieną, 18.25 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 0:1, 2:2.
Intriguojančių rungtynių tiesioginė transliacija – LRT Plius kanalu.
„Žalgiris“ lenktynėse dėl medalių atliko labai didelį darbą, tačiau visos pastangos gali būti nubrauktos, jei nepavyks pasiekti pergalės ir Marijampolėje triumfuos šeimininkai. Tada paskutiniajame ture reikėtų tikėtis sekmadienio oponentų paslaugos. Į sostinę atvyks pats neparankiausias varžovas, prieš kurį pergalė nebuvo pasiekta net aštuoniuose mačuose iš eilės. Identiškos rezultatyvios serijos sieks Liviu Antalis – jo arba kito komandos draugo įvarčiai bei laimėjimas leistų dar pasvajoti apie sidabrą.
„Hegelmann“ ekipa buvo bepradedanti kristi į duobę, tačiau, kaip įprasta, atsitiesė ir po dviejų pergalių iš eilės neleido oponentams visiškai priartėti. Mėlynai balti viską kontroliuoja savo rankose – lygiosios Vilniuje leistų džiaugtis antrais sidabro medaliais iš eilės. Buvęs Kauno rajono saugas Giedrius Matulevičius gali sužaisti savo 250-ąsias rungtynes Lietuvos čempionate, vartininkas Vincentas Šarkauskas – 100-ąsias. Rudenį „Hegelmann“ futbolininkai svečiuose nugali tik išsaugoję „sausus“ vartus.
