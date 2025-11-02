Ar pavyks Tomui Smirnovui ir kitiems Lietuvos sportininkams apginti Europos čempionų diržus?

Tarp dalyvių – žinomi klubai iš Lietuvos ir užsienio: Ukrainian Pankration Federation, Vigor Sport Club, Gracie Barra Brasa Latvia, A1 Jiu Jitsu Academy, A-Force BJJ, RGA Vilnius, Mascarenhas Team Klaipėda, Šakių sporto klubas „Audra“, Yamasaki akademija, Kovos menu centras „Smauglys“ ir daugelis kitų.
„Šiemet konkurencija – kaip niekad didelė. Iškovoti medalį bus tikras išbandymas, nes sportininkų lygis – aukščiausias per visą čempionato istoriją. Tačiau Lietuvos atletai pasirengę kautis iki galo ir apginti savo titulus,“ – sako Lietuvos graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas.
Keturi čempionų diržai – Lietuvoje. Ar pavyks juos išsaugoti?
Praėjusiais metais Šiauliuose vykusiame Europos atvirajame IGF grappling čempionate Lietuvos sportininkai sukūrė istoriją – visos absoliučios kategorijos čempionų diržai liko Lietuvoje. Be kimono (NoGi) disciplinose triumfavo Tomas Smirnovas ir Lijana Lipinskaitė, o su kimono (Gi) – Kasparas Strazdas ir Sandra Bacevičiūtė.
„Po praėjusių metų triumfo į mus bus nukreiptos visų akys. Visi norės nugalėti čempionus – tai natūralu. Tačiau mūsų sportininkai – užsispyrę, motyvuoti ir pasirengę ginti savo garbę. Tikiu, kad Lietuvos vėliava ir vėl plevėsuos aukščiausioje vietoje,“ – kalbėjo K. Smirnovas.
Tomas Smirnovas: „Ruošiuosi kaip visada – atsakingai ir su meile sportui“
Vienas laukiamiausių šio čempionato kovotojų – 2024 m. Europos absoliutus NoGi čempionas Tomas Smirnovas, kuris šiemet sieks apginti savo diržą.
„Pasiruošimas vyksta kaip įprastai, tik šiek tiek intensyviau. Visada sportuoju, dalyvauju turnyruose, todėl stengiuosi išlaikyti aukštą formą. Žinoma, pasitaiko smulkių traumų – tada tenka trumpam pristabdyti, bet greitai grįžtu į ritmą,“ – sako sportininkas.
Prieš Europos čempionatą T. Smirnovas dar išbandys jėgas lapkričio 8 dieną Zagrebe (Kroatijoje) vyksiančiame komerciniame turnyre „Grind Zero 3.0“. „Tikiuosi išvengti traumų ir sėkmingai pasirodyti tiek Kroatijoje, tiek Europos čempionate. Tikslas – apginti čempiono diržą ir dar kartą parodyti, kad Lietuva yra graplingo šalis,“ – tvirtina T. Smirnovas.
Šiauliai taps Europos graplingo sostine
Šių metų čempionatas Šiauliuose išsiskirs ne tik dalyvių gausa, bet ir organizaciniu lygiu. Federacija kruopščiai ruošiasi – nuo logistikos iki apdovanojimų. „Originalūs čempionato medaliai ir diržai jau pasiekė organizatorius, o specialiai sukurti čempionato marškinėliai, kuriais bus apdovanoti visi dalyviai, – gamybos pabaigoje. Norime, kad kiekvienas sportininkas išsivežtų dalelę šio įspūdingo renginio,“ – sako K. Smirnovas.
Pasak federacijos vadovo, čempionatas – tai ne tik varžybos, bet ir bendruomenės šventė, vienijanti kovotojus, trenerius, žiūrovus ir visus, kuriems artima sporto dvasia. „Kviečiame visus graplingo gerbėjus atvykti į Šiaulius, palaikyti mūsų sportininkus ir tapti šio įspūdingo renginio dalimi. Čia susitiks ne tik stipriausi atletai, bet ir tikra sporto šeima,“ – kviečia K. Smirnovas.
