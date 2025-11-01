 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos šotokan karatė-do rinktinė pasaulio čempionate ir taurės varžybose iškovojo net 83 medalius

2025-11-01 14:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 14:40

Spalio 24–26 dienomis Bedzine (Lenkijoje) vyko šotokan karatė-do Jungtinių Tautų federacijos (SKDUN) 32-asis pasaulio šotokan karatė čempionatas ir 17-osios pasaulio šotokan karatė taurės varžybos. Šiame prestižiniame renginyje dalyvavo net 1075 kovotojai iš 27 šalių. Lietuvai atstovavo gausi 112 sportininkų komanda iš 11 klubų: „Vytis“, „Cunami“, „Danas“, „Žemaitis“, „Karate-do“, „Era“, „Impulsas“, „Kentauras“, „Karatė kovotojas“, „Empi-do“ ir „Kime“.

Lietuvos karatė asociacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Du tarptautinės „A“ kategorijos teisėjai– Vidmantas Butnorius ir Valdemaras Kozlovas – po savo sėkmingų startų prisijungė prie teisėjų kolektyvo ir viso savaitgalio metu vertino sportininkų kovas.

SKDUN atstovo Lietuvai, šalies delegacijos vadovo V. Butnoriaus pastangomis, sutelktos jungtinės Lietuvos karatė klubų pajėgos įvairiose kategorijose iškovojo įspūdingą 83 medalių derlių (20 aukso, 25 sidabro, 38 bronzos).

Net 20 kartų skambėjo Lietuvos himnas, kai mūsų sportininkai lipo ant apdovanojimų pakylos. Lietuva pateko į geriausiųjų komandų penketuką, užimdama 5-ą vietą tiek pasaulio čempionate, tiek pasaulio taurės varžybose.

