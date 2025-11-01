Lietuvos šotokan karatė-do rinktinė pasaulio čempionate ir taurės varžybose iškovojo net 83 medalius

Du tarptautinės „A“ kategorijos teisėjai– Vidmantas Butnorius ir Valdemaras Kozlovas – po savo sėkmingų startų prisijungė prie teisėjų kolektyvo ir viso savaitgalio metu vertino sportininkų kovas.
SKDUN atstovo Lietuvai, šalies delegacijos vadovo V. Butnoriaus pastangomis, sutelktos jungtinės Lietuvos karatė klubų pajėgos įvairiose kategorijose iškovojo įspūdingą 83 medalių derlių (20 aukso, 25 sidabro, 38 bronzos).
Net 20 kartų skambėjo Lietuvos himnas, kai mūsų sportininkai lipo ant apdovanojimų pakylos. Lietuva pateko į geriausiųjų komandų penketuką, užimdama 5-ą vietą tiek pasaulio čempionate, tiek pasaulio taurės varžybose.
