Joris Čumačenko pelnė bronzą pasaulio šotokan karatė čempionate Ispanijoje

Lietuvis čempionate pasirodė įspūdingai – įveikė rumuną Albertą Tcaciucą, lenką Gracjaną Szczygielskį bei portugalą Rafaelį Coelho. Tik pusfinalyje Joris nusileido Anglijos atstovui Mayonui Jayawickramai ir turėjo tenkintis trečiąja vieta.
Tuo metu kitas Lietuvos sportininkas Algimantas Žakaitis užėmė devintą vietą tarp 30 dalyvių.
Jaunučių vaikinų asmeninėse kumite varžybose geriausiai pasirodė Simonas Kudirka, kuris užėmė šeštąją vietą, o Nojus Jarulis ir Tadas Murnikas pasidalijo septintą poziciją. Komandinėje rungtyje šis trio kartu su Pijumi Šūkiu užėmė šeštąją vietą.
Jaunimo merginų kumite kategorijoje Saulė Čumačenko užėmė devintąją poziciją.
Kiti Lietuvos sportininkai į geriausiųjų dešimtukus nepateko, tačiau nacionalinė delegacija pademonstravo kovingą dvasią ir garbingai atstovavo šaliai pasaulio čempionate.
