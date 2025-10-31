„AS Monaco“ per savaitę pranoko abu Graikijos grandus – įveikta ir „Panathinaikos“

Namuose žaidusi Monako „AS Monaco“ (5/3) ekipa namie 92:84(27:20, 23:21, 18:17, 24:26), Atėnų „Panathinaikos“ (5/3) krepšininkus.
Per vieną savaitę Monako komanda įveikė abu graikų klubus. Pirmajame savaitės mače „AS Monaco“ pranoko ir Pirėjo „Olympiacos“ ekipą.
Nors susitikimą geriau pradėjo šeimininkai, tačiau pirmajame ketvirtyje likus žaisti 4 minutes Konstantinos Mitoglou lygino rezultatą – 11:11. Vis tik kėlinio pabaigoje iniciatyvos ėmėsi Nikola Mirotičius, o ketvirtį tritaškiu uždarė Nemanja Nedovičius – 27:20.
Monako ekipa antrojo kėlinio metu įgijo dviženklį pranašumą (47:34), o PAO strategas Erginas Atamans užsidirbo techninę pražangą. Vis tik iki ilgosios pertraukos Atėnų komanda šiek tiek priartėjo – 41:50.
🤩 @MrNatural_05 https://t.co/xWEM2Potgs pic.twitter.com/cyFjqxy8fP— EuroLeague (@EuroLeague) October 31, 2025
Po pertraukos PAO rengė spurtą ir K.Nunnas mažino svečių atsilikimą iki 2 taškų – 52:50. Vis tik tuomet sėkmingą atkarpą sužaidė ir Monako ekipa, kuri vėl didino persvarą iki 8 taškų – 61:53. Pačioje kėlinio pabaigoje N.Nedovičius dar padidino šeimininkų pranašumą iki dviženklio – 68:58.
Pirmosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis Kevarriusas Hayesas didino skirtumą tarp komandų iki 13 taškų – 75:62. Į rekordines aukštamas Monako pranašumas šoko po N.Nedovičiaus tritaškio bei E.Okobo dvitaškio – 82:64. M.Strazelis pridėjo tolimą metimą (85:64) ir rungtynėse intrigos neliko. Vis tik pačioje mačo pabaigoje abiejų komandų žaidėjai įsivėlė į konfliktą, tačiau techninių pražangų žaidėjai išvengė. Susitikimą Monako ekipa laimėjo 92:84.
„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 26 (8/11 dvit.), Kostas Sloukas 14 (3/3 trit.), Juancho Hernangomezas 13 (2/6 trit.), Omeras Yurtsevenas ir Cedi Osmanas (8 atk. kam.) po 9, Konstantinos Mitoglou 8 (5 atk. kam.).
„AS Monaco“: Elie Okobo 15 (5 rez. per.), Mike’as Jamesas 13 (8 rez. per.), Matthew Strazelis 12 (4 rez. per.), Jaronas Blossomgame’as ir Nemanja Nedovičius po 11, Nikola Mirotičius ir Alpha Diallo po 9.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!