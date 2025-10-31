Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Tinklinis

Gerda Grudzinskaitė ir Ieva Dumbauskaitė Egipte laimėjo bronzos medalius

2025-10-31 21:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 21:01

Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė („Volleyball World“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Egipte finišavo 6-asis komercinis „Pro Beach Volleyball Cup“ moterų paplūdimio tinklinio turnyras, kuriame sėkmingai pasirodė Gerda Grudzinskaitė ir Ieva Dumbauskaitė.

0

Vieną pergalę po kitos skynusios lietuvės prasimušė į pusfinalį. Ten mūsiškės po atkaklios kovos 0-2 (17:21, 18:21) pralaimėjo prieš Aleksandrą Wachowicz ir Sunnivą Helland-Hansen, kurios startavo po Lenkijos vėliava.

G. Grudzinskaitei ir I. Dumbauskaitei atsitiesti pavyko mažajame finale. Lietuvės 2-0 (21:8, 21:16) pranoko braziles – Kawanę Caldeirą ir Lucilią Lemos.

Turnyro nugalėtojomis tapo A. Wachowicz ir S. Helland-Hansen. Jos finale 2-0 (21:18, 21:17) įveikė suomių duetą – Anniiną Parkkinen ir Vilhelmiiną Prihti.

