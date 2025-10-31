Gerda Grudzinskaitė ir Ieva Dumbauskaitė Egipte laimėjo bronzos medalius

Vieną pergalę po kitos skynusios lietuvės prasimušė į pusfinalį. Ten mūsiškės po atkaklios kovos 0-2 (17:21, 18:21) pralaimėjo prieš Aleksandrą Wachowicz ir Sunnivą Helland-Hansen, kurios startavo po Lenkijos vėliava.
G. Grudzinskaitei ir I. Dumbauskaitei atsitiesti pavyko mažajame finale. Lietuvės 2-0 (21:8, 21:16) pranoko braziles – Kawanę Caldeirą ir Lucilią Lemos.
Turnyro nugalėtojomis tapo A. Wachowicz ir S. Helland-Hansen. Jos finale 2-0 (21:18, 21:17) įveikė suomių duetą – Anniiną Parkkinen ir Vilhelmiiną Prihti.
