Bublikas ketvirtfinalyje „parbloškė“ de Minaurą, Auger-Aliassime įveikė Šanchajaus čempioną

Už pusfinalio borto liko australas Alexas de Minauras (ATP-6), 7:6 (7:5), 4:6, 5:7 nusileidęs Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui (ATP-16). Mačas truko beveik pustrečios valandos.
Pirmajame sete abu žaidėjai iššvaistė po „break pointą“, o pratęsime A. de Minauras išsigelbėjo spurtu 4:0 (3:5, 7:5). Antrajame sete australas anksti paleido varžovą į priekį ir vėliau neatsitiesė, nors turėjo vieną „break pointą“. Trečiajame sete A. de Minauras „break pointų“ neturėjo, o A. Bublikas varžovą ėmė spausti seto pabaigoje. Devintajame geime australas du kartus išsigelbėjo, o vienuoliktajame geime jau nepajėgė laimėti savo padavimų serijos ir paleido varžovą į priekį.
A. de Minauras jau anksčiau užsitikrino vietą „ATP Finals“, o A. Bublikui ši pergalė išsaugojo teorines viltis.
Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-10) lengviau nei tikėtasi – 6:2, 6:2 – eliminavo ATP 1000 turnyro Šanchajuje (Kinija) nugalėtoją monakietį Valentiną Vacherot (ATP-40). F. Auger-Aliassime betrūksta vienos pergalės, kad jis aplenktų italą Lorenzo Musetti ir pakiltų į 8-ą vietą pagal šiemet pelnytus reitingo taškus. Būtent 8 geriausi sezono žaidėjai pateks į „ATP Finals“ turnyrą.
F. Auger-Aliassime pusfinalyje žais prieš A. Bubliką.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
