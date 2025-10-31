Paryžiaus „Masters“ turnyre – lemiamos kovos

Prancūzijos sostinėje „Rolex Masters“ varžybose kovas pradėjo beveik visi geriausi pasaulio tenisininkai. Jau pačioje turnyro pradžioje užfiksuota sensacija – pirmoji planetos raketė ispanas Carlosas Alcarazas varžybų starte 6:4, 3:6, 4:6 nusileido britui Cameronui Norrie. Jis ATP reitinge rikiuojasi tik 31-as.
Nestigo ir daugiau staigmenų. Į ketvirtfinalį neprasibrovė amerikietis Tayloras Fritzas (4-ta pasaulio raketė), italas Lorenzo Musetti (8), norvegas Casperas Ruudas (9). Iš pirmojo dešimtuko žaidėjų Paryžiuje nepasirodė tik serbas Novakas Džokovičius (5).
Ketvirtfinalyje santykius išsiaiškins italas Jannikas Sinneris (1) ir amerikietis Benas Sheltonas (7), kanadietis Felixas Auger-Aliassime‘as ir Monako atstovas Valentinas Vacherot (40), kuris sensacingai laimėjo praėjusį „Masters“ turnyrą Šanchajuje.
Australas Alexas de Minauras (6) kausis su Kazachstano tenisininku Aleksandru Bubliku, o pernykštis šio turnyro čempionas Alexanderis Zverevas iš Vokietijos – su neutraliu atletu Danilu Medvedevu (13). Jie kovėsi 2020 metų šių varžybų finale. Tuomet trijų setų kovoje pranašesnis buvo D. Medvedevas.
Jei J. Sinneris taps nugalėtoju, jis vėl taps pirmąja planetos rakete ir aplenks C. Alcarazą. Praėjusiais metais finale A. Zverevas 6:2, 6:2 pranoko prancūzą Ugo Humbertą.
Šių metų turnyro čempionas gaus 946 tūkstančius eurų. Finalą pralaimėjusiam tenisininkui atiteks 517 tūkst., o pusfinalyje iškritę žaidėjai gaus po 283 tūkst. eurų.
„Rolex Masters“ turnyro transliacijų tvarkaraštis per „Go3“:
Spalio 31 d.
15.00 ir 20.00 val. (ketvirtfinalis)
Lapkričio 1 d.
15.30 val. (pusfinalis)
Lapkričio 2 d.
16.00 val. (finalas).
