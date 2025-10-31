Prieš derbį Vilniuje Gaubas ir Butvilas sprendžia Australijos atvirojo čempionato uždavinius

Į Australiją – per Pietų Ameriką
V. Gaubas šią savaitę pakilo į 130-ą ATP reitingo vietą. Tai yra kol kas aukščiausia tenisininko pasiekta pozicija ATP klasifikacijoje. Šiaulietis neslepia tyliai pasvajojantis apie patekimą į pirmojo kito sezono didžiojo kirčio turnyro – Australijos atvirojo čempionato – pagrindines varžybas, o tam reikiamus taškus jis medžios Pietų Amerikoje.
„Skrendu į Peru. Kitą savaitę žaisiu ATP „Challenger“ serijos turnyre Limoje, o dar po savaitės persikelsiu į Urugvajų, turnyrą Montevidėjuje. Greičiausiai čia ir pabaigsiu sezoną. Jei matysiu, kad dar turiu galimybių patekti į pagrindą Australijoje, galbūt sužaisiu ir ATP „Challenger“ turnyrą Ispanijoje, Montemaro mieste. Po to – atostogos, lapkričio pabaigoje planuoju grįžti į Lietuvą, į Vilniuje manęs lauksiantį mūšį su Edu“, – sako V. Gaubas.
E. Butvilas žais Suomijoje ir Prancūzijoje
E. Butvilui, savo ruožtu, lapkričio mėnesį teks spręsti Australijos atvirojo čempionato kvalifikacijos galvosūkį.
Šiuo metu ant 266-o ATP reitingo laiptelio stovintis klaipėdietis turi sukaupęs 200 ATP taškų kraitį. Ateinančią savaitę E. Butvilas žais ATP „Challenger“ turnyre Helsinkyje, o vėliau tokiose pat varžybose Lione.
„Tikrai noriu patekti į Australijos čempionato atranką, tam man reiktų iškovot dar bent 50 taškų. Jei man pavyks tai padaryti, sezonas bus baigtas. Jei ne, tuomet galbūt dar žengsiu į kortus Maia „Challengeryje“ Portugalijoje“, – pasakoja E. Butvilas.
Derbio laukia ir sirgaliai
Kalbėdamas apie artėjantį Lietuvos derbį V. Gaubas nedrįsta jo pavadinti draugišku.
„Labai laukiu, bus įdomu žaisti prieš Edą, kad ir draugišką mačą, savų sirgalių akivaizdoje. Nors nežinau ar žodis draugiškas geriausiai tinka jam apibūdinti. Sakyčiau jis labiau principinis, nei draugiškas. Bet kokiu atveju, tikrai labai laukiu šio susitikimo“, – šypsosi V. Gaubas.
Atrodo, artėjantis Lietuvos teniso derbis ne mažiau intriguoja ir šalies teniso sirgalius. Per pirmas tris prekybos dienas buvo parduota daugiau nei pusė bilietų į V. Gaubo ir E. Butvilo akistatą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!