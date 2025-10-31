Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Prieš derbį Vilniuje Gaubas ir Butvilas sprendžia Australijos atvirojo čempionato uždavinius

2025-10-31 12:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 12:23

Geriausi Lietuvos tenisininkai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas gruodžio 6 dieną sukryžiuos raketes „SEB arenoje“ Vilniuje. Abu Lietuvos vyrų teniso rinktinės nariai neslepia su nekantrumu laukiantys tarpusavio akistatos. Tačiau iki jos V. Gaubui ir E. Butvilui dar teks išspręsti svarbius su kitų metų Australijos atvirosiomis pirmenybėmis susijusius uždavinius.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

Geriausi Lietuvos tenisininkai Vilius Gaubas ir Edas Butvilas gruodžio 6 dieną sukryžiuos raketes „SEB arenoje“ Vilniuje. Abu Lietuvos vyrų teniso rinktinės nariai neslepia su nekantrumu laukiantys tarpusavio akistatos. Tačiau iki jos V. Gaubui ir E. Butvilui dar teks išspręsti svarbius su kitų metų Australijos atvirosiomis pirmenybėmis susijusius uždavinius.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Australiją – per Pietų Ameriką

V. Gaubas šią savaitę pakilo į 130-ą ATP reitingo vietą. Tai yra kol kas aukščiausia tenisininko pasiekta pozicija ATP klasifikacijoje. Šiaulietis neslepia tyliai pasvajojantis apie patekimą į pirmojo kito sezono didžiojo kirčio turnyro – Australijos atvirojo čempionato – pagrindines varžybas, o tam reikiamus taškus jis medžios Pietų Amerikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Skrendu į Peru. Kitą savaitę žaisiu ATP „Challenger“ serijos turnyre Limoje, o dar po savaitės persikelsiu į Urugvajų, turnyrą Montevidėjuje. Greičiausiai čia ir pabaigsiu sezoną. Jei matysiu, kad dar turiu galimybių patekti į pagrindą Australijoje, galbūt sužaisiu ir ATP „Challenger“ turnyrą Ispanijoje, Montemaro mieste. Po to – atostogos, lapkričio pabaigoje planuoju grįžti į Lietuvą, į Vilniuje manęs lauksiantį mūšį su Edu“, – sako V. Gaubas.

REKLAMA

E. Butvilas žais Suomijoje ir Prancūzijoje

E. Butvilui, savo ruožtu, lapkričio mėnesį teks spręsti Australijos atvirojo čempionato kvalifikacijos galvosūkį.

Šiuo metu ant 266-o ATP reitingo laiptelio stovintis klaipėdietis turi sukaupęs 200 ATP taškų kraitį. Ateinančią savaitę E. Butvilas žais ATP „Challenger“ turnyre Helsinkyje, o vėliau tokiose pat varžybose Lione.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikrai noriu patekti į Australijos čempionato atranką, tam man reiktų iškovot dar bent 50 taškų. Jei man pavyks tai padaryti, sezonas bus baigtas. Jei ne, tuomet galbūt dar žengsiu į kortus Maia „Challengeryje“ Portugalijoje“, – pasakoja E. Butvilas.

Derbio laukia ir sirgaliai

Kalbėdamas apie artėjantį Lietuvos derbį V. Gaubas nedrįsta jo pavadinti draugišku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Labai laukiu, bus įdomu žaisti prieš Edą, kad ir draugišką mačą, savų sirgalių akivaizdoje. Nors nežinau ar žodis draugiškas geriausiai tinka jam apibūdinti. Sakyčiau jis labiau principinis, nei draugiškas. Bet kokiu atveju, tikrai labai laukiu šio susitikimo“, – šypsosi V. Gaubas.

Atrodo, artėjantis Lietuvos teniso derbis ne mažiau intriguoja ir šalies teniso sirgalius. Per pirmas tris prekybos dienas buvo parduota daugiau nei pusė bilietų į V. Gaubo ir E. Butvilo akistatą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilius Gaubas ir Edas Butvilas | Organizatorių nuotr.
Gaubas prieš Butvilą: gruodį „SEB arenoje“ vyks Lietuvos teniso derbis

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų