TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

JAV modelis sulaukė klausimo apie susitikinėjimą su Alcarazu ir Sinneriu vienu metu: išsisuko nuo tiesaus atsakymo

2025-09-24 18:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 18:20

Prieš porą savaičių pasirodė informacija, kad ispanas Carlosas Alcarazas „US Open“ turnyro metu susitikinėjo su 6 metais vyresniu JAV modeliu Brooks Nader. Apie tai prasitarė B. Nader sesuo Grace Lee.

Carlosas Alcarazas, Brooks Nader ir Jannikas Sinneris | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Prieš porą savaičių pasirodė informacija, kad ispanas Carlosas Alcarazas „US Open" turnyro metu susitikinėjo su 6 metais vyresniu JAV modeliu Brooks Nader. Apie tai prasitarė B. Nader sesuo Grace Lee.

0

„Gandai yra teisingi. Aš pati dar neturėjau progos susitikti su Carlosu, bet nekantrauju tai padaryti. Jis toks meilutis!“, – sakė G. L. Nader.

Vėliau žiniasklaida paskelbė, kad B. Nader vienu metu susitikinėjo su dviem geriausiais pasaulio tenisininkais – C. Alcarazu ir italu Janniku Sinneriu. Ta žinutė apskriejo internetą ir buvo peržiūrėta beveik 9 mln. kartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„US Open“ finalo metu tarp C. Alcarazo ir J. Sinnerio B. Nader buvo pastebėta tarp žiūrovų.

Po kiek laiko pati B. Nader buvo paklausta, ar šiuose ganduose yra tiesos. Moteris išsisukinėjo ir į klausimą atsakė klausimu.

„Šiais laikais susitikinėjimo sąvoka gali būti aiškinama labai plačiai. Tiesiog...ką žinau. Aš tik noriu pasakyti, kad vyrai tai daro visą laiką, tai kodėl aš negaliu to daryti?“, – sakė B. Nader.

