JAV modelis sulaukė klausimo apie susitikinėjimą su Alcarazu ir Sinneriu vienu metu: išsisuko nuo tiesaus atsakymo

„Gandai yra teisingi. Aš pati dar neturėjau progos susitikti su Carlosu, bet nekantrauju tai padaryti. Jis toks meilutis!“, – sakė G. L. Nader.
Vėliau žiniasklaida paskelbė, kad B. Nader vienu metu susitikinėjo su dviem geriausiais pasaulio tenisininkais – C. Alcarazu ir italu Janniku Sinneriu. Ta žinutė apskriejo internetą ir buvo peržiūrėta beveik 9 mln. kartų.
„US Open“ finalo metu tarp C. Alcarazo ir J. Sinnerio B. Nader buvo pastebėta tarp žiūrovų.
For a moment I thought I was reading a @TennisCentel tweet. https://t.co/hKQzGMz5LN— José Morgado (@josemorgado) September 12, 2025
Po kiek laiko pati B. Nader buvo paklausta, ar šiuose ganduose yra tiesos. Moteris išsisukinėjo ir į klausimą atsakė klausimu.
„Šiais laikais susitikinėjimo sąvoka gali būti aiškinama labai plačiai. Tiesiog...ką žinau. Aš tik noriu pasakyti, kad vyrai tai daro visą laiką, tai kodėl aš negaliu to daryti?“, – sakė B. Nader.
“By the way, my only thing is, guys do it all the time. So why can't I do it” - Model Brooks Nader says after being linked to tennis stars Carlos Alcaraz and Jannik Sinner during the US Open🙂↔️☕— TEA (@getacupoftea) September 18, 2025
A Queen😝
(🎥: bravowwhl/IG) pic.twitter.com/THvS6kl0TB
