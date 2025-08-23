Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Tenisininkė Sachia Vickery atsivėrė apie uždarbį „OnlyFans“: „Į pasimatymus einu tik gavusi 1000 JAV dolerių depozitą“

2025-08-23 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 16:12

Buvusi 73-ioji pasaulio raketė amerikietė Sachia Vickery (WTA-559) neseniai pusę metų gydėsi sunkią traumą ir ieškojo papildomo pinigų šaltinio, kad galėtų tęsti karjerą tenise. S. Vickery nusprendė prisijungti prie „OnlyFans“ platformos ir buvo priblokšta to, kaip lengva ten uždirbti pinigų.

Sachia Vickery | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

„Vien tai, kad žaidi WTA ture, nereiškia, kad uždirbi daug pinigų. Tenisininkėms visus metus reikia keliauti po pasaulį, reikia samdyti trenerius, mokėti už apgyvendinimo paslaugas, maistą, medikų paslaugas ir t.t. Metinės išlaidos neretai viršija 100 tūkst. JAV dolerių. Nematau nieko blogo jei aš, norėdama save išlaikyti, radau dar vieną pajamų šaltinį. Tenisas yra labai brangus sportas, reikalaujantis didelių investicijų, kurios galbūt atsipirks kažkada ateityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visada buvau atvira įvairioms galimybėms ir niekada nesukau galvos dėl to, ką apie mane pasakys kiti. Pinigai iš „OnlyFans“ yra lengviausias uždarbis mano gyvenime. Daugiau nebepilsiu purvo ant tų merginų, kurios uždirba iš „OnlyFans“. Aš buvau šokiruota, kai pamačiau, kiek pinigų uždirbau iš „OnlyFans“ per pirmąsias 2 dienas“, – sakė S. Vickery, kurios paskyros prenumeratoriai moka beveik po 13 JAV dolerių per mėnesį.

S. Vickery taip pat atskleidė, kad nuo šiol į pasimatymus vaikšto tik gavusi už tai užmokestį.

„Aš už dyką į pasimatymus nebevaikštau, nes turiu tam tikros nemalonios patirties. Nuo šiol aš vyrų reikalauju sumokėti 1000 JAV dolerių depozitą. Jei jie tai padaro, tada gali nueiti į pasimatymą su manimi“, – pasakojo S. Vickery, kuri per 14 metų trunkančią profesionalės karjerą teniso kortuose yra uždirbusi apie 2,1 mln. JAV dolerių.

Šią savaitę amerikietė bandė įveikti prestižinio „US Open“ turnyro kvalifikaciją. Ten S. Vickery nukeliavo iki antrojo rato, kuriame 1:6, 2:6 suklupo prieš gerą sportinę formą demonstruojančią vokietę Ellą Seidel (WTA-105). Tiesa, vokietę vėliau už pagrindinio etapo borto paliko Justinos Mikulskytės skriaudikė australė Destanee Aiava.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

