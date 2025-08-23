Lietuvių oponentų paskelbtame 12-tuke – vienas NBA žaidėjas

Švedijos sudėtis: Denzelis Anderssonas (Varšuvos „Dziki“), Simonas Birganderis (Mursijos UCAM), Tobiasas Borgas (Palensijos „Palencia“), Viktoras Gaddeforsas (Torunes „Cukier“), Wilhelmas Falkas ir Ludvigas Hakansonas (abu Mursijos UCAM), Pelle Larssonas (Majamio „Heat“), Matiasas Markussonas (Dombrovos Gurničos MKS), Barra Njie (Braunšveigo „Lowen“), Melwinas Pantzaras (Bilbao „Surne“), Adamas Ramstedas (Reikjaviko „Valur“), Nicholas Spiresas (Sioderteljė BBK).
Be Švedijos ir Lietuvos komandų šioje grupėje dar kausis Vokietijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir Juodkalnijos rinktinės.
