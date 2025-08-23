Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvių oponentų paskelbtame 12-tuke – vienas NBA žaidėjas

2025-08-23 16:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-23 16:00

Europos čempionate dalyvausianti Švedija paskelbė 12-tuką, kuris vyks į Europos čempionatą. Rinktinėje bus tik du anksčiau Europos pirmenybėse žaidę krepšininkai – Ludvigas Hakansonas ir Viktoras Gaddeforsas.

P.Larssonas žais čempionate

0

Švedijos sudėtis: Denzelis Anderssonas (Varšuvos „Dziki“), Simonas Birganderis (Mursijos UCAM), Tobiasas Borgas (Palensijos „Palencia“), Viktoras Gaddeforsas (Torunes „Cukier“), Wilhelmas Falkas ir Ludvigas Hakansonas (abu Mursijos UCAM), Pelle Larssonas (Majamio „Heat“), Matiasas Markussonas (Dombrovos Gurničos MKS), Barra Njie (Braunšveigo „Lowen“), Melwinas Pantzaras (Bilbao „Surne“), Adamas Ramstedas (Reikjaviko „Valur“), Nicholas Spiresas (Sioderteljė BBK).

Be Švedijos ir Lietuvos komandų šioje grupėje dar kausis Vokietijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos ir Juodkalnijos rinktinės.

