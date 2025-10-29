Neapsikentęs balionų iš Baltarusijos Martynas Tyla kreipiasi į visus: „Užkurkime jiems pirtį“

Martynas ragina institucijas kuo greičiau reaguoti ir užtikrinti, kad ore nekiltų chaosas, o gyventojai galėtų kvėpuoti ramiai – be netikėtų balionų virš galvų.
Pasidalijo socialiniuose tinkluose
„Kadangi balionai trukdo mums normaliai gyventi, galime ir mes jiems šiek tiek „maloniai“ patrukdyti, paskambinkime ir pasakykime (deja, rusiškai), kad jų veiksmai su tais balionais yra negražūs ir kelia susirūpinimą.
Aš jau paskambinau – pakankamai mandagiai pasikalbėjau, išreiškiau savo susirūpinimą dėl jų elgesio. Atsakymas buvo toks: „pasidomėsime“.
Paprašė viską surašyti ir atsiųsti el. paštu. Aha — jau rašau. O jūs, gerbiamieji, galite „užkurti“ jiems skambučių pirtį!
„Bulba“ prezidento administracijos kontaktai:
Bendras kontaktas, kur priimami kreipimaisi ir peticijos: +375 17 222 31 04
Prezidento administracijos telefonas: +375 17 222 37 51.“
Nerimą keliantys balionai paralyžavo oro eismą Lietuvoje
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praeitą savaitę kelių naktų bėgyje Vilniaus oro uostas ir Kauno oro uostas laikinai sustabdė veiklą – buvo užregistruota balionų, kilusių iš Baltarusija, kuriuose manoma gabenta kontrabanda, įskriejimų į oro erdvę.
Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos valdžia nusprendė uždaryti sienos su Baltarusija kontrolės punktus „Medininkai“ ir „Šalčininkai“ ir svarsto taikyti dar griežtesnes priemones, įskaitant balionų šaudymą ir ilgalaikę sienos uždarymo galimybę
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!