  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Neapsikentęs balionų iš Baltarusijos Martynas Tyla kreipiasi į visus: „Užkurkime jiems pirtį“

2025-10-29 13:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 13:17

Martynas Tyla neslepia – nevaldomai ore skraidantys balionai ėmė trikdyti kasdienybę ir kelti nerimą. Jis pats mandagiai rusiškai paskambino „Bulba“ prezidento administracijai, išdėstė susirūpinimą.

Martynas Tyla, balionai asociatyvi nuotr. (nuotr. stop kadras / BNS)
Martynas ragina institucijas kuo greičiau reaguoti ir užtikrinti, kad ore nekiltų chaosas, o gyventojai galėtų kvėpuoti ramiai – be netikėtų balionų virš galvų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Martynas Tyla dalyvavo plaukimo varžybose
„Kadangi balionai trukdo mums normaliai gyventi, galime ir mes jiems šiek tiek „maloniai“ patrukdyti, paskambinkime ir pasakykime (deja, rusiškai), kad jų veiksmai su tais balionais yra negražūs ir kelia susirūpinimą.

Aš jau paskambinau – pakankamai mandagiai pasikalbėjau, išreiškiau savo susirūpinimą dėl jų elgesio. Atsakymas buvo toks: „pasidomėsime“.

Paprašė viską surašyti ir atsiųsti el. paštu. Aha — jau rašau. O jūs, gerbiamieji, galite „užkurti“ jiems skambučių pirtį!

„Bulba“ prezidento administracijos kontaktai:

Bendras kontaktas, kur priimami kreipimaisi ir peticijos: +375 17 222 31 04

Prezidento administracijos telefonas: +375 17 222 37 51.“

Nerimą keliantys balionai paralyžavo oro eismą Lietuvoje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praeitą savaitę kelių naktų bėgyje Vilniaus oro uostas ir Kauno oro uostas laikinai sustabdė veiklą – buvo užregistruota balionų, kilusių iš Baltarusija, kuriuose manoma gabenta kontrabanda, įskriejimų į oro erdvę. 

Reaguodama į šiuos incidentus, Lietuvos valdžia nusprendė uždaryti sienos su Baltarusija kontrolės punktus „Medininkai“ ir „Šalčininkai“ ir svarsto taikyti dar griežtesnes priemones, įskaitant balionų šaudymą ir ilgalaikę sienos uždarymo galimybę

