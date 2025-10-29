Už kontrabandos gabenimą oro balionais – kalėjimas: siūlo griežtas bausmes

Šios Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos įregistruotos, reaguojant į pastaruoju metu fiksuojamus incidentus, kai į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido meteorologiniai oro balionai, kuriais gabentos kontrabandinės cigaretės. Dėl šių skrydžių buvo ne kartą sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.
VRM įregistruotomis BK pataisomis siūloma numatyti, kad tas, kas panaudodamas bepilotį orlaivį, įskaitant nepilotuojamąjį balioną, pažeidė skrydžių taisykles ir dėl to įvyko pavojingas incidentas arba buvo sutrikdyta oro uostų veikla, būtų baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 metų.
Kartu siūloma nustatyti, kad už bepiločio orlaivio, įskaitant nepilotuojamąjį balioną, panaudojimą, pažeidžiant skrydžių taisykles, jeigu dėl to įvyko avarija, grėstų laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų.
Minėti veiksmai būtų pripažįstami nusikalstamais ir tais atvejais, jei jie būtų padaryti dėl neatsargumo.
Taip pat ministerija siūlo keisti BK, numatant, kad tas, kad per Lietuvos valstybės sieną gabeno kontrabandą, panaudodamas orlaivius ir jeigu tokiu būdu buvo sukeltas pavojus civilinės aviacijos saugumui, skrydžių saugai, žmogaus gyvybei ar sveikatai, būtų baudžiamas laisvės atėmimu nuo 4 iki 8 metų.
Siūlomuose įstatymo pakeitimuose taip pat numatytos bausmės už ginklų, šaudmenų, sprogmenų, radioaktyvių ar pavojingų cheminių medžiagų kontrabandą oru. Už tokių objektų gabenimą būtų baudžiama laisvės atėmimu nuo 6 iki 10 metų.
Tuo metu už dopingo medžiagų ir pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų kontrabandą grėstų nuo 4 iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, o už narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabandą balionais, pažeidžiant oro eismo saugumą, grėstų laisvės atėmimas nuo 4 iki 18 metų nelaisvės bausmė.
Už šias nusikalstamas veikas, kaip siūlo VRM, atsakomybė grėstų ir juridiniams asmenims.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
