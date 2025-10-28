Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas su NATO generaliniu sekretoriumi aptarė Baltarusijos rengiamas hibridines atakas

2025-10-28 19:15 / šaltinis: BNS
2025-10-28 19:15

Prezidentas Gitanas Nausėda su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) aptarė šalyje dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių oro balionų susidariusią situaciją, antradienį pranešė Prezidentūra.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) aptarė šalyje dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių oro balionų susidariusią situaciją, antradienį pranešė Prezidentūra.

5

Jos teigimu, kalbėdamas su Aljanso generaliniu sekretoriumi, G. Nausėda pabrėžė, kad „tai – beprecedentė hibridinė ataka prieš Lietuvą, sukėlusi tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui, Vilniaus oro uosto veiklai ir paveikusi 20 tūkst. keleivių“.

Šalies vadovas taip pat padėkojo NATO vadovui už solidarumą, teigiama pranešime.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Vilniaus oro uostas buvo uždarytas kelis kartus, Kauno – kartą.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka.

Žmogus
Žmogus
2025-10-28 19:40
Aptarė.. O ką nutarė? Nausėda(-gėda) laiko mus visiškais idijotais, nes mano kad mes net neverti informacijos apie tai kas buvo kalbėta, nes esame per kvaili suprasti. Aptarė ir to mulkiams gana žinoti. Palauk -Gėda- ateis rinkimai, kitaip giedosi
