TV3 Žinios. KAM ministras – nepatyręs politikas?; Lukašenkos reakcija į balionus; Brangsta šildymas

Socialdemokratai kaip galimą kandidatą į krašto apsaugos ministrus siūlo dabartinį susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Jis – politikos naujokas, prieš tapdamas susisiekimo ministru dirbo tik patarėju Seime ir kitose įstaigose. Apžvalgininkai stebisi, kodėl socdemai į vieną svarbiausių ministerijų kelia silpno ir nepatyrusio politiko kandidatūrą.
Prasidėjęs šildymo sezonas vis labiau tuštins gyventojų pinigines. Iš didmiesčių šį mėnesį brangiausias tapo Kaunas, šiluma kauniečiams penktadaliu brangesnė nei prieš metus. Kone dešimtadaliu pabrango ir Šiauliuose. O štai Vilnius, šį mėnesį buvęs pigiausios šilumos didmiesčiu, kitą mėnesį pretenduoja tapti brangiausiu – šilumą brangina kone ketvirtadaliu.
