TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas; Mėnesis be kultūros ministro; Lietuvos mokytojai grasina streikais

2025-10-27 18:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 18:30

Šiąnakt vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas dėl oro balionų iš Baltarusijos. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas naujas, bet pati problema sena. Balionai su kontrabanda į Lietuvą pradėjo skraidyti dar prieš 2 metus. Tiesa, oro uosto darbas nebuvo stabdomas, nes, anot Oro navigacijos, tuomet grėsmių skrydžių saugai nebuvo. Toks pasakymas stebina, mat vienas balionas su cigarečių dėže leidosi net pačiame oro uoste. Konservatorių ant kilimo iškviestas Kęstutis Budrys užsiminė, kad pernai šios problemos politikai nenorėjo aštrinti, nes artėjo Seimo rinkimai.

Šiąnakt vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas dėl oro balionų iš Baltarusijos. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas naujas, bet pati problema sena. Balionai su kontrabanda į Lietuvą pradėjo skraidyti dar prieš 2 metus. Tiesa, oro uosto darbas nebuvo stabdomas, nes, anot Oro navigacijos, tuomet grėsmių skrydžių saugai nebuvo. Toks pasakymas stebina, mat vienas balionas su cigarečių dėže leidosi net pačiame oro uoste. Konservatorių ant kilimo iškviestas Kęstutis Budrys užsiminė, kad pernai šios problemos politikai nenorėjo aštrinti, nes artėjo Seimo rinkimai.

Prabėgo beveik mėnuo, kai Kultūros ministerija neturi nuolatinio vadovo. Nors socialdemokratai pasiskelbė perimantys šią ministeriją Remigijaus Žemaitaičio „aušriečiai“ aiškina, kad dabar visa koalicija ieško bendro kandidato į kultūros ministrus. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė iki šiol negali pasakyti, kas vadovaus tiek kultūros, tiek krašto apsaugos ministerijoms, sako, kad dabar yra didesnių problemų šalyje.

Mokytojų profsąjungos su Vyriausybe ginčijasi dėl algų didinimo kitais metais. Mokytojai rodo į kolektyvinę sutartį ir reikalauja, kad jų algos didėtų greičiau nei vidutinis atlyginimas šalyje. Tačiau finansų ministras mokytojams tiek pinigų skirti nesutinka. Jei savo negaus, mokytojai jau grasina streikais.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

