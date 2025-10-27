TV3 Žinios. Vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas; Mėnesis be kultūros ministro; Lietuvos mokytojai grasina streikais

Prabėgo beveik mėnuo, kai Kultūros ministerija neturi nuolatinio vadovo. Nors socialdemokratai pasiskelbė perimantys šią ministeriją Remigijaus Žemaitaičio „aušriečiai“ aiškina, kad dabar visa koalicija ieško bendro kandidato į kultūros ministrus. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė iki šiol negali pasakyti, kas vadovaus tiek kultūros, tiek krašto apsaugos ministerijoms, sako, kad dabar yra didesnių problemų šalyje.
Mokytojų profsąjungos su Vyriausybe ginčijasi dėl algų didinimo kitais metais. Mokytojai rodo į kolektyvinę sutartį ir reikalauja, kad jų algos didėtų greičiau nei vidutinis atlyginimas šalyje. Tačiau finansų ministras mokytojams tiek pinigų skirti nesutinka. Jei savo negaus, mokytojai jau grasina streikais.
