TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Saulius Skvernelis: „Kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje“

2025-10-24 08:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 08:54

Tai, jog socialdemokratai dar nepateikė kandidato į kultūros ministrus, rodo, jog ši ministerija tebėra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

R. Žemaitaitis ir S. Skvernelis (tv3.lt koliažas)

12

„Šito sprendimo (kandidato pateikimo – ELTA) nepriėmimas reiškia viena – kad Kultūros ministerija vis dar yra „Nemuno aušros“ politinėje įtakoje ir koalicijos partneris nesutinka, kad į ministeriją būtų paskirtas socialdemokratų ministras arba, darant kompromisą, (…) jie, matyt, reikalauja, kad politinė komanda būtų atstovaujama būtent „Nemuno aušros“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.

Pasak jo, jeigu socialdemokratai išties būtų perėmę Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, ministro kandidatūra jau būtų pateikta.

Be to, S. Skvernelio vertinimu, delsiant išspręsti tuščios ministro kėdės klausimą, valdantieji veikiausiai viliasi, kad kultūros bendruomenėje kilusios įtampos ir nepasitenkinimas ilgainiui išnyks bei užsimirš.

„Tikslas laukimo yra vienas, kad išsikvėptų kultūros visuomenės, kultūros lauko žmonės, procesai taptų nebeaktualūs ir tada bus padarytas sprendimas – ne toks, kokio reikalauja kultūros žmonės“, – pabrėžė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.

ELTA primena, kad pagal valdančiosios daugumos koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.

Į ministro postą „aušriečiai“ pasiūlė bendrapartiečio Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, politikas sulaukė ir prezidento patvirtinimo. Vis tik, dėl pasisakymų apie Krymą jau anksčiau viešo pasipiktinimo sulaukęs ministras praėjus maždaug savaitei nuo paskyrimo atsistatydino.

Netrukus posėdžiavusi socialdemokratų partijos taryba nusprendė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn.

Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

taip
taip
2025-10-24 09:02
Kultūros ministerija "vis dar yra NA įtakoje" ir tai yra baisus smūgis visiems aferistams, fondačiulpiams ir pinigų plovikams. skvernelis teisingai baiminasi, kad bus atskleistos jų aferos ir turbūt neužilgo vėl tikėtina pasipils valstybės griovikų streikai.
Atsakyti
puteniaus meile
puteniaus meile
2025-10-24 09:14
o tu su jais bučiuojiesi,vienoj lovoj guli,nu ir vargšas...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
