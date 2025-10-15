Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar kultūros bendruomenės sukilimas atnešė naudos? Štai kiek Vyriausybė kitais metais duoda pinigų

2025-10-15 10:50
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-15 10:50

Kultūros bendruomenei protestuojant, premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad kitais metais kultūrai bus skiriama 12 milijonų eurų. Tai numatoma kitų metų biudžeto projekte.

Kultūros bendruomenei protestuojant, premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad kitais metais kultūrai bus skiriama 12 milijonų eurų. Tai numatoma kitų metų biudžeto projekte.

3

„Man atrodo, kad kultūrai ilgą laiką nebuvo skiriama daug lėšų arba išvis buvo neskiriama ir laužome nusistovėjusius standartus – sakome, kad šiam sektoriui reikia skirti daugiau“, – teigė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.

Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.

Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.

Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.

I. Ruginienė pakartojo, kad iš „Nemuno aušros“ nėra sulaukusi jokio kandidato į kultūros ministrus.

Pasak I. Ruginienės, kokių nors pavardžių paminėjimo pokalbio metu nereikėtų laikyti kandidatų pateikimu.

„Nemuno aušros“ vicepirmininkė Daiva Žebelienė antradienį žurnalistams teigė, kad partija Vyriausybės vadovei yra pateikusi kandidatą į kultūros ministrus.

