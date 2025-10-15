Ar kultūros bendruomenės sukilimas atnešė naudos? Štai kiek Vyriausybė kitais metais duoda pinigų

„Man atrodo, kad kultūrai ilgą laiką nebuvo skiriama daug lėšų arba išvis buvo neskiriama ir laužome nusistovėjusius standartus – sakome, kad šiam sektoriui reikia skirti daugiau“, – teigė I. Ruginienė.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
I. Ruginienė pakartojo, kad iš „Nemuno aušros“ nėra sulaukusi jokio kandidato į kultūros ministrus.
Pasak I. Ruginienės, kokių nors pavardžių paminėjimo pokalbio metu nereikėtų laikyti kandidatų pateikimu.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkė Daiva Žebelienė antradienį žurnalistams teigė, kad partija Vyriausybės vadovei yra pateikusi kandidatą į kultūros ministrus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!