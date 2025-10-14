Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės atstovas neigia, kad „Nemuno aušra“ pateikė kandidatą į kultūros ministrus

2025-10-14 19:25 / šaltinis: BNS
2025-10-14 19:25

„Aušriečiams“ tvirtinant, kad jų partija Ingai Ruginienei pateikė kandidatą į kultūros ministrus, premjerės patarėjas tai neigia ir pažymi ministrę pirmininkę pačią ieškosiant vadovo šiai ministerijai.

Inga Ruginienė BNS Foto

„Aušriečiams“ tvirtinant, kad jų partija Ingai Ruginienei pateikė kandidatą į kultūros ministrus, premjerės patarėjas tai neigia ir pažymi ministrę pirmininkę pačią ieškosiant vadovo šiai ministerijai.

11

„Joks kandidatas premjerei nebuvo pateiktas. Kaip pirmadienį kalbėjau tiek aš, tiek pati ministrė pirmininkė, kandidato į kultūros ministrus ji ieškos pati ir dėl to prisiima atsakomybę“, – BNS antradienį sakė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.

Taip jis kalbėjo po to, kai „Nemuno aušros“ vicepirmininkė Daiva Žebelienė žurnalistams nurodė, kad kandidatas yra pateiktas. Pasak politikės, „aušriečių“ vedlys Remigijus Žemaitaitis tai padarė pirmadienį per susitikimą su I. Ruginiene.

D. Žebelienė vylėsi, kad pateiktasis kultūros ministras bus patvirtintas kaip bendras koalicijos kandidatas. Ji sakė „aušriečius“ dabar laukiant sprendimų iš premjerės.

Pats R. Žemaitaitis apie kandidato pateikimą nutylėjo. Jis sakė informavęs frakcijos narius apie pirmadienio susitikimą su premjere, kuriame esą buvo sutarta ieškoti bendro kandidato į kultūros ministrus.

„Nemuno aušros“ pirmininkas pažymėjo nemanantis, kad socdemės Seimo narės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą, kurią I. Ruginienė buvo įvardijusi kaip tinkamiausią, būtų galima laikyti koalicijos parinkta kultūros ministre.

Kaip rašė BNS, I. Ruginienė pirmadienį taip pat neigė, kad „Nemuno aušra“ jai pateikė kandidatą į kultūros ministrus.

Su R. Žemaitaičiu ji susitiko po to, kai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba šeštadienį nusprendė iš „Nemuno aušros“ perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją.

Tokį sprendimą socdemai priėmė po kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir R. Žemaitaičio pasisakymo apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.

„Aušriečių“ lyderis pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

Šią žinutę dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo pasmerkė prezidentas, Seimo pirmininkas, premjerė, socialdemokratai ir parlamento opozicija. Tuo metu policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

Be to, Gitanas Nausėda pareiškė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

