  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie Žemaitaičio pykčio pasekmes: „Tada aš kviesčiau dažniau šokt“

2025-10-14 19:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 19:23

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Remigijus Žemaitaitis ne tik prarado kultūros ministeriją, bet ir negalės teikti viceministrų bei patarėjų į šios ministerijos vadovybę. Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis jau užsimena apie pasitraukimą iš koalicijos. Pasak R. Žemaitaičio, jeigu valdantieji socdemai toliau kels sąlygas,  jo partrijos kitais metais koalicijoje gali nelikti.

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Remigijus Žemaitaitis ne tik prarado kultūros ministeriją, bet ir negalės teikti viceministrų bei patarėjų į šios ministerijos vadovybę. Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis jau užsimena apie pasitraukimą iš koalicijos. Pasak R. Žemaitaičio, jeigu valdantieji socdemai toliau kels sąlygas,  jo partrijos kitais metais koalicijoje gali nelikti.

Anksčiau vaikų darželio auklėtoju būti nenorėjęs Gitanas Nausėda dabar stebisi, kodėl socialdemokratai nepriėmė drąsesnio sprendimo, mat būtų nebelikę daugybės koalicijos ir šalies problemų. Prezidentas priduria, kad R. Žemaitaičio atisemitinės kalbos jau sulaukia dėmesio iš Lietuvos sąjungininkų.

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

R. Žemaitaičiui –  dar vienas ikiteisminis tyrimas

R. Žemaitaitis praėjusią savaitę prisišnekėjo tiek, kad prieš jį pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas.

Socialiniuose tinkluose jis svarstė vieno iš kultūrininkų protesto organizatorių Arūno Gelūno kilmę, vadino jį žydu ir tikino, kad neva A. Gelūnas slepia savo tapatybę. Negana to, kad tokia R. Žemaitaičio retorika baisėjosi socdemai, kalbėjo, kad taip tęstis daugiau nebegali.

Kad R. Žemaitaičio liežiuvio nevaldymas yra problema, pripažino net jo partiečiai. Aiškino, kad su partijos pirmininku jo retoriką aptars privačiai, Seime.

Prezidentas dar penktadienį, po R. Žemaitaičio išsireiškimų socialiniuose tinkluose, reagavo. Sakė, kad save gerbianti politinė jėga negali traktuoti R. Žemaitaičio kaip koalicijos partnerio. Dabar prezidentas tikina, kad „aušriečių“ lyderio retorika jau atkreipė Lietuvos sąjungininkų dėmesį. 

„Aš negąsdinu, bet aš noriu pasakyti. Labai gerai pagalvokime, nes mes turbūt norime, kad mūsų poligonai nebūtų tušti“, – griežtai pasisakė G. Nausėda.

Partiją paliko dar vienas „aušrietis“

Žemaitaitį savaitgalį paliko jo partietis Dainius Varnas. Sako, išėjo dėl to, kad R. Žemaitaitis frakciją valdo vievaldiškai – pats esą priima visus sprendimus, su kolegomis nesitaria.

„Aušriečiai“ sako, kad D. Varnas norėjo tapti ministru, kurį dabar skirs socdemai.

„Manau, kad čia jam buvo tas emocinis, kad jis nesulaukė to siūlymo, kurio jis labai vylėsi ir tikėjosi, kad jis galimai galėtų būti vienas tarp kandidatų“, – partijos nario išėjimo priežastį spėjo „Nemuno aušros“ frakcijos narė Daiva Žebelienė.

„Tegul Dainius nešneka netiesos, tegul nešneka netiesos“, – R. Žemaitaičio pusėje buvo buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius.

Visgi, R. Žemaitaitis sako, kad savo išgirdo partiečius.

„Labai paprastas dalykas. Šiek tiek mažiau kalbėti. Kaip ir įprasta, kaip ir visi tą patį sako. Nepakeisite jūs to žmogaus“, – sakė R. Žemaitaitis.

„Sakėm, kad reikia švelninti retoriką“, – ką kalbėjo su R. Žemaitaičiu atskleidė „Nemuno aušros“ frakcijos narys Martynas Gedvilas.

Tad partijos pirmininkas dabar esą aprimęs. Juolab lapkričio mėnesį partijos pirmininko rinkimai.

„Bet žiūrėkite, ir sekmadienį mano retorika pašvelnėjo, ir pirmadienį, ir vakar buvo“, – šypsojosi R. Žemaitaitis.

Socialdemokratai nesiryžo išmesti R. Žemaitaičio iš koalicijos

Dar savaitgalį socdemai užkulisiuose svarstė R. Žemaitaitį mesti iš koalicijos. Visgi, drąsos pritrūkus, apsiribojo Kultūros ministerijos atėmimu. Socdemų lyderis sako, pastebėjo, kad R. Žemaitaitis po savaitgalio, šiomis dienomis jau kažkoks ramus. Tik esą čia ne socdemų darbas.

„Nežinau, gal išsiliejo šokių aikštelėje, kaip sakant, pailsėjo ir išliejo savo energiją sportinių šokių veiksmais, aš tai nesijaučiu prie to prisidėjęs“, – svarstė M. Sinkevičius.

Nors socdemai aiškiai pasakė, jog R. Žemaitaitis Kultūros ministerijos neteko, iki pat šiandien „Nemuno aušros“ lyderis to nepripažįsta.

Gal dėl to, kad M. Sinkevičius, socdemų pirmininkas, Žemaitaičio apie tarybos sprendimą atskirai neinformavo. Jis apie tai sužinojo tik iš viešosios erdvės, o galiausiai ir premjerės – pirmadienį.

Premjerė kalba, kad kultūros ministro poste mato Vaidą Aleknavičienę, kuri jau turėjo tapti ministre, dar prieš atiduodant ministeriją R. Žemaitaičiui.

„Aš manau, kad ta pavardė niekur nedingo, ji vis dar aktuali“, – sakė socialdemokratų pirmininkas.

Nepaisant to, kad ministerija dabar socdemų, R. Žemaitaitis žada premjerei perduoti savo kandidato pavardę, kurią neva turi iš anksčiau.

Premjerė vakar aiškiai neatsakė, ar „Nemuno aušros“ kandidatai bus Kultūros ministerijos vadovybėje. Partijos pirmininkas dabar patikina, kad „aušriečių“ ministerijoje nebus.

„Manau, kad atliepsime kultūros bendruomenės lūkesčius“, – pridūrė M. Sinkevičius.

Prezidentas dabar sako nesuprantantis, kodėl socdemai nepriėmė drąsesnio sprendimo. 

„Man atrodo, kad visos tos problemos, kurias dabar patiriame, yra susijusios su tuo, kad valdančiosios koalicijos pagrindinė partija niekaip neišsprendžia. Iš tikrųjų, tą sprendimą buvo galima padaryti ir daugelis aspektų, kurie dabar sujaukia mūsų politinį landšaftą, atkristų natūraliai“, – teigė G. Nausėda.

O R. Žemaitaitis kelia sąlygas: jei „aušriečių“ nebus Kultūros ministerijos komandoje, jo vadovaujamos partijos gali nelikti koalicijoje.

„Gali būti, kad sausio mėnesį „Nemuno aušros“ ir koalicijoje nebus, jeigu mes pradėsime kalbėti, kas kam realu, kam nerealu“, – teigė „aušriečių“ lyderis.

Prabilęs apie galimus koalicijos pokyčius, R. Žemaitaitis, panašu, vėl sėja dirvą naujam skandalui. Bet M. Sinkevičius, rodos, jau žino tam vaistą.

„Tada aš kviesčiau dažniau šokt...“, – sakė M. Sinkevičius. 

