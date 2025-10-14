Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda atskleidė, ar su Ruginienė kalbėjo apie potencialius kandidatus į kultūros ministrus

2025-10-14 14:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 14:45

Tęsiantis kultūros ministro paieškoms, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol kas, iš premjerės Ingos Ruginienės, pavardžių į kultūros ministro poziciją, nėra sulaukęs.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Tęsiantis kultūros ministro paieškoms, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kol kas, iš premjerės Ingos Ruginienės, pavardžių į kultūros ministro poziciją, nėra sulaukęs.

REKLAMA
2

„Aš nenoriu diskutuoti apie kandidatūras, kurios nėra mano, kol kas premjerės teikimo nesu gavęs, kol kas mes ir nekalbėjome apie potencialius kandidatus, šiai pozicijai užimti“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, ar į ministrus tvirtintų jau anksčiau į kultūros ministres paskirtą, tačiau dėl ministerijų mainų iš posto pasitraukusią Seimo narę Vaidą Aleknavičienę, šalies vadovas pabrėžė – jos kandidatūrą tektų svarstyti iš naujo. 

REKLAMA
REKLAMA

„Ponios Aleknavičienės kandidatūrą aš jau esu nagrinėjęs, mes esame susitikę. Tikrai, tuometinė kandidatė padarė tikrai ir norinčio, ir galinčio, ir kvalifikuoto žmogaus įspūdį, tačiau tai buvo anksčiau. Jeigu ji bus pasiūlyta dar kartą, be abejo, šią kandidatūrą aš vertinsiu, tačiau nenoriu kalbėti tariamąją nuosaka“, – teigė prezidentas. 

REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, šeštadienį vykusios Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos metu, premjerė Inga Ruginienę įvardijo socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę kaip tinkamiausią kandidatę kultūros ministro pareigoms eiti. LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino, kad jo ir ministrės pirmininkės požiūris dėl šios galimos kandidatės – sutampa.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.

Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai. Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Nausėda: daugelis problemų „atkristų natūraliai“, jei „Nemuno aušros“ nebebūtų koalicijoje (36)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Žygimantas Gedvila
Sinkevičius apie koaliciją: gali gyvuoti tris metus, gali gyvuoti ir tris valandas (2)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis: sausį koalicijoje galime ir nebūti (118)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidento patarėja: Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai Lietuvai garbės nedaro (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų