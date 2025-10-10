Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: kultūros ministro ieškos visa koalicija, „kuris tiks kultūros bendruomenei“

2025-10-10 16:36 / šaltinis: BNS
2025-10-10 16:36

Prezidentui pareiškus, kad kultūros ministru neskirs jokio „Nemuno aušros" kandidato, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad tokiu atveju naują ministrą galėtų parinkti visa valdančioji koalicija.

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Prezidentui pareiškus, kad kultūros ministru neskirs jokio „Nemuno aušros" kandidato, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad tokiu atveju naują ministrą galėtų parinkti visa valdančioji koalicija.

„Koalicija galės pateikti bendrą kandidatą, kuris tiks kultūros bendruomenei“, – penktadienį BNS sakė politikas.

Anot jo, tokiu atveju atsakomybė už Kultūros ministeriją vis tiek liktų „aušriečiams“, nes taip yra sutarusi koalicija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Partija tikrai dalyvaus (Kultūros ministerijos veikloje – BNS), jeigu bus tęsiamas darbas koalicijoje“, – teigė R. Žemaitaitis.

Anot jo, įsitraukimas vyktų per viceministrus, kitus politinės komandos dalyvius.

BNS penktadienį pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymus apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną ir pareiškė, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.

„Noriu pasakyti aiškiai ir nedviprasmiškai – kaip valstybės vadovas netvirtinsiu jokio „Nemuno aušros“ kandidato į kultūros ministrus“, – BNS penktadienį perduotame komentare teigė G. Nausėda.

Jis taip pat paragino valdančiosios koalicijos lyderius „atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė“. Prezidento teigimu, save gerbianti politinė jėga po R. Žemaitaičio pasisakymų tiesiog negali traktuoti tokios partijos kaip savo koalicijos partnerės.

Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.

A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.

Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas penktadienį BNS teigė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.

„Apie žydus jis nėra. Parodykit man nors vieną sakinį apie žydus. Nesuprantu, iš kur jūs apie žydus išradote?“ – teigė R. Žemaitaitis.

Anot jo, rašydamas apie tariamą A. Gelūno žydišką kilmę ir „tikrą“ pavardę jis rėmėsi kitų žmonių paskelbta informacija.

Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.

Aistras dar labiau pakurstė premjerės Ingos Ruginienės ir prezidento G. Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.

Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius. 

balsavotojas
balsavotojas
2025-10-10 16:49
remyga, bl ..., kur sidabrinis čiumadanas su KGB archyvu, su kuriuo buvai išpirdolinęs į Amerikę ... ???
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-10-10 16:55
Žemaitaitį,esi apgailėtinas vargšas ne dėl turto,o savo vaikiško protelio.Jau senai reikėjo suprasti,kad kažkas negerai kai savo plaukams buvai padaręs cheminį sušukavimą.Juk tikri vyrai to nedaro.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
