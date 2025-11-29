 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žmonėms su negalia bus kompensuojamas šunų pagalbininkų parengimas

2025-11-29 22:07 / šaltinis: BNS
2025-11-29 22:07

Seimas šią savaitę pritarė įstatymų pakeitimams, kuriais lengvinamos galimybės žmonėms su negalia pasitelkti šunis pagalbininkus, įskaitant ir kompensacijas juos įsigyjant.

Šuo pagalbininkas / asociatyvi nuotr. (nuotr. asm. archyvo)

0

Pagal Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų ir Tikslinių kompensacijų įstatymų pataisas, tokie žmonės turės teisę vieną kartą per aštuonerius metus į šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji sieks iki 90 proc. faktinių šuns pagalbininko parengimo išlaidų, bet bus ne didesnė kaip 300 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiuo metu tai yra 21 tūkst. eurų.

Šuns pagalbininko parengimo išlaidos apims šuns įsigijimą, jo išlaikymą, sveikatos ir gyvybės draudimą, parengimą, šuns pagalbininko statusą patvirtinančio dokumento bei skiriamojo ženklo išdavimą.

Žmonėms su šunimis pagalbininkais – daugiau laisvės jduėti

Įstatyme apibrėžiama, kad šuo pagalbininkas laikomas šunimi, kuris yra specialiai apmokytas vykdyti užduotis ir teikti pagalbą asmeniui su negalia pagal jo individualiuosius pagalbos poreikius, kad padidintų asmens su negalia savarankiškumą, saugumą ar mobilumą.

Priimtomis naujomis nuostatomis taip pat įtvirtinama teisė patekti ir būti viešojoje erdvėje, statiniuose, nepriklausomai nuo jų paskirties, naudotis viešuoju transportu ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslauga.

Pasak iniciatyvos autorių, naujas teisinis reguliavimas prisidės prie žmonių su negalia teisių apsaugos ir jų įgyvendinimo užtikrinimo, nediskriminavimo negalios pagrindu bei kliūčių, trukdančių asmenims su negalia visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis, panaikinimo, administracinės naštos mažinimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, šunys pagalbininkai itin sustiprina žmonių su negalia savarankiškumą, tačiau didelės šunų pagalbininkų parengimo išlaidos, siekiančios iki 25–30 tūkst. eurų, iki šiol dažnai tapdavo neįveikiamu iššūkiu.

„Džiaugiuosi, kad sėkmingai inicijavome įstatymų pakeitimus ir pagaliau žmonėms su negalia valstybė kompensuos šuns pagalbininko parengimo išlaidas. Taip pat svarbu, kad bus užtikrinta teisė naudotis jų pagalba viešose vietose“, – sako ministrė.

Už Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus balsavo 107 Seimo nariai, prieš buvo vienas parlamentaras, o Tikslinių kompensacijų įstatymo pataisos priimtos vieningai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

