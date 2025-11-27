 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Neįtikėtina – šuo išgelbėjo šeimininką nuo mirties: „Kelios minutės, ir istorija būtų buvusi visai kitokia“

2025-11-27 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-27 16:55

Auksaspalvis retriveris padėjo išgelbėti savo šeimininko, patyrusio širdies smūgį, gyvybę – ir dabar jam įteikiamas apdovanojimasdidvyriškumą.

Šunytė Polly (nuotr. stop kadrai, 123rf.com)

1

Kalytė, vardu Poli (Polly), 2024 m. kovo mėnesį jų namuose Airijoje pastebėjo, kad kažkas negerai su šeimininko Adamo Cooke'o kvėpavimu, kol jis miegojo. Susirūpinęs augintinis pradėjo loti, taip įspėdamas kitą šeimininkę, Hannah Cooke, kuri greitai suprato, kad jos vyras patyrė širdies smūgį, pasakojo ji Britanijos širdies fondui, rašoma portale „People“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pradėjo loti

„Kaip įprasta, pirmadienio naktį nuėjome miegoti“, – prisiminė 33 metų Hannah.

Tačiau kažkuriuo metu tarp vidurnakčio ir 1 val. nakties, jos prisiminimu, įvykiai pasisuko netikėta linkme. Ji pabudo nuo Polės lojimo, kuris įspėjo ją apie tai, kad vyrui Adamui blogai: „Aš supratau, kad jis nekvėpuoja.“

Hannah sakė BBC News, kad iš pradžių manė, jog jos 37 metų vyras nustojo kvėpuoti užspringęs, kol suprato, kad tai širdies smūgis.

Ji paskambino pagalbos telefonu, o paramedikas jai nurodė, kaip prižiūrėti vyrą, įskaitant gaivinimą (CPR), kol atvyks greitoji pagalba. Greitosios pagalbos darbuotojai atvyko po septynių minučių, sakė ji BHF, ir išvežė jos vyrą „tiesiai į ligoninę, kaip tik galėjo greičiau.“

Lemiamos minutės

Adamas, kurį Britanijos širdies fondas apibūdino kaip „geros fizinės formos ir sveiką bėgiką“, atsibudo ligoninėje po šešių dienų. Nuo to laiko jis visiškai pasveiko, praneša fondas.

„Dar kelios minutės, ir istorija būtų buvusi visai kitokia. Viskas vyksta per kelias sekundes, o Poli man davė tas sekundes“, – sakė jo žmona labdaros organizacijai.

„Auksaspalvis retriveris „taip jaučia Adamą. Sakyčiau, Poli žinojo dar prieš tai, kai tai įvyko“, – sakė ji leidiniui.“

Pats Adamas, kalbėdamas leidiniui sakė, kad „nebūtų čia“, jei ne Hannah ir Poli. „Jos yra didvyrės“, – sakė jis apie duetą.

Įteiktas apdovanojimas

Abi jos buvo pagerbtos kaip 2025 m. Gaivinimo (CPR) Didvyrės (CPR Heroes) labdaros organizacijos „Širdies didvyrių“ apdovanojimuose (Heart Hero Awards), kurie vyko Londone lapkričio 25 d., antradienį. Adamas nominavo jas šiam apdovanojimui, kuris skiriamas asmenims, „drąsiai įsikišusiems, kad padėtų išgelbėti gyvybę po širdies smūgio“, kaip nurodyta BHF svetainėje.

„Poli yra šeimos dalis, todėl aš tiesiog nenustebau išgirdęs, kad ji atliko tokį didelį vaidmenį“, – sakė Adamas leidiniui. „Nesiruošiu slėpti, verkiau, manau, kad ji taip pat. Ji dejavo, nes, manau, ji galvojo: „Oho, tu grįžai namo. Nemanėme, kad vėl čia būsi.“

„Aš ją labai myliu“, – pridūrė Hannah apie kalytę-didvyrę. „Ji yra geriausias šuo pasaulyje. Nė vienas iš mūsų nepadarė nieko ypatingo, bet mes tai padarėme kartu.“

