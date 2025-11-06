 
TV3 naujienos > Užsienis

Miške pastebėtas „liūtas“ glumino Airiją – paaiškėjo netikėta tiesa

2025-11-06 11:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 11:31

Airijoje paplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip miškuose laksto į liūtą panašus gyvūnas. Po kelias savaites trukusio tyrimo paaiškėjo, kas tai, praneša „The New York Times“.

Airijoje paplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip miškuose laksto į liūtą panašus gyvūnas. Po kelias savaites trukusio tyrimo paaiškėjo, kas tai, praneša „The New York Times“.

0

Miško administratorius Johnas O’Reilly negalėjo patikėti savo akimis, kai telefone pamatė vaizdo įrašą, kurį jam atsiuntė vienas iš sunkvežimio vairuotojų. Įraše matyti stambus, rudos spalvos gyvūnas su karčiais ir uodega, sunkiai žingsniuojantis tarp medžių ir dingstantis iš akiračio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dieve, tai negali būti tai, kas atrodo. Liūtas? Čia?“ – su nuostaba prisimena J. O’Reilly.

Paaiškėjo, koks gyvūnas slėpėsi po „liūto pavidalu“

Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas gyvūnas, lakstantis po Airijos miškus, greitai išplito socialiniuose tinkluose, sukeldamas tiek spekuliacijų, tiek skepticizmo. Maždaug po savaitės Airijos policijos pajėgos „An Garda Síochána“ atskleidė, kas tai buvo per gyvūnas.

Paaiškėjo, kad tai – plaukuotas Niufaundlendo veislės šuo vardu Mouse (liet. Pelė).

„Policija padarė išvadą, kad neseniai pasirodžiusiame vaizdo įraše, kuriame „liūto pavidalo“ gyvūnas klajoja po Rytų Klero miškus, iš tiesų labai draugiškas šuo vardu Mouse“, – rašė policija savo „X“ paskyroje.

Pranešime pridėtos nuotraukos, kuriose matyti ramus, paklusnus šuo, kurio nuskustas kailis primena liūto karčius ir uodegą.

Liūtas laisvėje Airijoje nebūtų naujiena

J. O‘Reilly pasakoja, kad perdavus vaizdo įrašą policijai, jis sulaukė klausimų, ar šis įrašas nėra sukurtas dirbtinio intelekto (DI) pagalba.

„Vaizdo įraše galėjo būti viskas – nuo šuns iki Al Pacino iš filmo „Scarface“, kuris miške laiko gyvūną, kad apsaugotų savo namus“, – juokavo J. O'Reilly, pridurdamas, kad tai nebūtų pirmas kartas, kai saloje randamas egzotiškas gyvūnas.

Tai nebūtų ir pirmas liūtas – 1951 m. liūtė pabėgo iš liūtų dresiruotojo namų Dubline ir užpuolė paauglį.

