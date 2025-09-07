Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Gauta grasinimų susprogdinti Airijos vicepremjero namus

2025-09-07 22:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 22:05

Turimais duomenimis, gauti keli grasinimai susprogdinti Airijos vicepremjero Simono Harriso namus. Airijos policijos „An Garda Siochana“ atstovas spaudai sakė, kad jie tiriami. 

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Kiek žinoma, S. Harriso nebuvo namuose, prie jų atvyko policininkai su šunimis. 

0

Kiek žinoma, S. Harriso nebuvo namuose, prie jų atvyko policininkai su šunimis.

Tai jau trečias per kiek daugiau nei savaitę grasinimas Airijos užsienio reikalų, prekybos ir gynybos ministrui S. Harrisui.

Šeštadienį S. Harrisas sakė, kad „niekšingo“ grasinimo sulaukė artimas jo šeimos narys. Jis buvo pareikštas po to, kai po grasinimo S. Harriso vaikams buvo suimta ir paleista moteris. 

Šeštadienį paskelbtame pareiškime S. Harrisas teigė, kad jam ir jo šeimai pareikšti grasinimai turėjo „labai akivaizdžią motyvaciją“ – „įbauginti jį ir priversti atsistatydinti iš valstybės pareigų“. 

„Šiandien tai aš, bet rytoj tai bus kas nors kitas“, – tvirtino S. Harrisas. Jis sakė, kad dėl grasinimų ir bauginimų internetu pasikonsultuos su partijos „Fine Gaeln“ kolegomis vyriausybėje.  

„Kas nors turi tai sustabdyti. Svarbiausias mano prioritetas yra apsaugoti savo šeimą. Tuo vadovausiuosi žengdamas kitus žingsnius“, – teigė jis.

S. Harrisas ir anksčiau yra sulaukęs grasinimų socialiniuose tinkluose ir telefonu grasinimo susprogdinti. Prie namų, kur jis gyvena su žmona ir vaikais, taip pat vyko protestai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

