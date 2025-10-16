Kruvinas išpuolis Airijoje: nužudytas 17-metis ukrainietis

Dar vienas paauglys nugabentas į ligoninę su peilio sužalojimais. Jo būklė stabili.
Incidentas įvyko trečiadienį prieš pietus apgyvendinimo namuose.
Airijoje nužudytas 17-metis ukrainietis
Vaikų ir šeimos agentūra „Tusla“ nurodo, kad ši įstaiga teikė priežiūrą tarptautinės apsaugos prašantiems asmenims.
„Mūsų pagrindinis prioritetas yra kitų šioje įstaigoje esančių jaunuolių ir darbuotojų saugumas ir gerovė. Teikiame papildomą paramą visiems tiesiogiai nukentėjusiems ir stengiamės susisiekti su ten gyvenusių jaunuolių šeimomis“, – teigiama pareiškime.
Tiek miręs, tiek sužeistas paauglys yra užsieniečiai. Manoma, kad abu jie buvo pažįstami.
Teisingumo ministras Jim O’Callaghan sakė, kad policija jį informavo apie tyrimą.
„Reiškiu giliausią užuojautą mirusio jaunuolio šeimai ir draugams. Taip pat galvoju apie kitus gyventojus ir personalą, nes tai buvo šokiruojanti tragedija visiems šioje įstaigoje“, – sako jis.
Užuojautą pareiškė ir kiti šalies pareigūnai.
Neseniai JAV sukrėtė istorija, kai Šiaurės Karolinoje viešajame transporte buvo nužudyta jauna ukrainietė.
