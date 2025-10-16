Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kruvinas išpuolis Airijoje: nužudytas 17-metis ukrainietis

2025-10-16 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 14:55

Airijoje, Dublino šiaurinėje dalyje, buvo nužudytas 17-metis ukrainietis, skelbia „Irish Times“. Skelbiama, kad jaunuolis nužudytas peiliu ar kitu aštriu daiktu.

Airijos policija (nuotr. SCANPIX)

Airijoje, Dublino šiaurinėje dalyje, buvo nužudytas 17-metis ukrainietis, skelbia „Irish Times“. Skelbiama, kad jaunuolis nužudytas peiliu ar kitu aštriu daiktu.

REKLAMA
1

Dar vienas paauglys nugabentas į ligoninę su peilio sužalojimais. Jo būklė stabili.

Incidentas įvyko trečiadienį prieš pietus apgyvendinimo namuose.

Airijoje nužudytas 17-metis ukrainietis

Vaikų ir šeimos agentūra „Tusla“ nurodo, kad ši įstaiga teikė priežiūrą tarptautinės apsaugos prašantiems asmenims.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų pagrindinis prioritetas yra kitų šioje įstaigoje esančių jaunuolių ir darbuotojų saugumas ir gerovė. Teikiame papildomą paramą visiems tiesiogiai nukentėjusiems ir stengiamės susisiekti su ten gyvenusių jaunuolių šeimomis“, – teigiama pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Tiek miręs, tiek sužeistas paauglys yra užsieniečiai. Manoma, kad abu jie buvo pažįstami.

Teisingumo ministras Jim O’Callaghan sakė, kad policija jį informavo apie tyrimą.

„Reiškiu giliausią užuojautą mirusio jaunuolio šeimai ir draugams. Taip pat galvoju apie kitus gyventojus ir personalą, nes tai buvo šokiruojanti tragedija visiems šioje įstaigoje“, – sako jis.

Užuojautą pareiškė ir kiti šalies pareigūnai.

Neseniai JAV sukrėtė istorija, kai Šiaurės Karolinoje viešajame transporte buvo nužudyta jauna ukrainietė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų