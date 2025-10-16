Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulietis Ričardas miške rado leisgyvę moterį ir mirusį vyrą: papasakojo, ką rado jų automobilyje

2025-10-16 11:49 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-16 11:49

Mįslinga dviejų žmonių žūtis prie Šiaulių. Po mišką visureigiais važinėję žmonės rado purvo baloje gulinčią sušalusią ir leisgyvę moterį, už kelių metrų ant žolės gulėjo pusnuogis vyro lavonas. Atvažiavę medikai bandė gaivinti moterį, nuvežė ją į ligoninę, tačiau netrukus ji ten mirė.

Mįslinga dviejų žmonių žūtis prie Šiaulių. Po mišką visureigiais važinėję žmonės rado purvo baloje gulinčią sušalusią ir leisgyvę moterį, už kelių metrų ant žolės gulėjo pusnuogis vyro lavonas. Atvažiavę medikai bandė gaivinti moterį, nuvežė ją į ligoninę, tačiau netrukus ji ten mirė.

0

Ekspertai aiškinasi, kas nutiko neasocialiai porai, kodėl jie atsidūrė miške ir ką ten veikė. 

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.

Šiaulietis Ričardas miške su grupe draugų važinėjo visureigiu, kai staiga sunkiai pravažiuojamo, klampaus keliuko viduryje pamatė pusiau paskendusią baloje gulinčią vos gyvą moterį. Iš pradžių tamsoje buvo sudėtinga įžiūrėti, kas yra baloje. 

„Ji čia gulėjo baloje, ne ant kranto, o visiškai baloje, reikėjo ant krašto atsistoti, kad ją ištrauktume iš vandens“, – pasakoja Ričardas. 

Moteris dar buvo gyva, tačiau jos gyvybė po truputį geso. Draugai išvažiavo parodyti kelią medikams, o apsižvalgęs aplink tamsoje Ričardas pamatė dar kažką įtartino.

„Kažkaip pasisukau, šviesu, kaip balkis kažkoks, paprašiau vaiko telefono pasišviesti, pašviečiau, sakau, žaisk toliau. Draugams skambinu, sakau, žinokit ir antrą radau“, – sako šiaulietis.

Atskleidė daugiau detalių

Ant žolės gulėjo jau mirusio vyro kūnas, kuris buvo pusnuogis – tik su apatiniais: „Čia drabužiai keli buvo, o visus kitus drabužius ten radom. Ten kito takiuko atšakoje, nes nebuvo nei kelnių, nei batų žmogaus. Ten pradėjo rengtis, čia pabaigė. Turbūt keliais nušliaužė ir ten pasibaigė. Aš taip bent jau galvoju. Žmogelis čia pirmą sykį nuvirto, ir čia pasiliko viskas toje košėje. Ir batai, ir drabužiai toj košėje žmogiuko buvo“.

Maždaug už pusantro kilometro nuo poros mirties vietos, laukuose policija rado vyrui priklausiusį automobilį. Ričardas sako, kad jame matė bent 4 butelius degtinės, vienas pas vairuotoją po kojomis nugertas iki pusės. Svarsto, kas į tokį purvyną galėjo įtraukti porą – vyrą ir moterį. 

„Pusė to puslitrinio butelio, dviese puslitrinį butelį. Tuščių niekur nėra. Nebent kokią tabletę dar ar jau girti atvažiavo“, – svarsto šiaulietis. 

Sušalusi moteris mirė ligoninėje po 20 minučių, kai į ją buvo atvežta. Atvykę medikai sako, kad vyras galėjo būti miręs jau kelias valandas, ant jo šono buvo sumušimas. Kokia šių sunkiai suvokiamų mirčių priežastis, aiškinasi ekspertai.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

